Ministro Villeda responsabiliza al "Lobo" por los disturbios en las cárceles

Aldo Duppie Ochoa, alias "Lobo" se encuentra encarcelado en Renovación I, pero ha solicitado el múltiples ocasiones ser trasladado a otro centro carcelario, así como distintas exigencias.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ofreció una conferencia de prensa la tarde de este sábado 17 de enero, tras los incidentes registrados en las cárceles de Fraijanes II, Renovación I en Escuintla y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18.

Esto luego de que algunos de los privados de libertad provocaran disturbios y daños a las instalaciones carcelarias, vulnerando la seguridad del personal del Sistema Penitenciario (SP) y de otros reos.

Villeda señaló como principal responsable al líder del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "Lobo", quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ya que ha solicitado desde días anteriores, su traslado a otro centro carcelario.

Además, alias "Lobo" ha realizado "otras exigencias para su pabellón como: aire acondicionado, cama grande y comida de ciertos restaurantes", mencionó Villeda.

"Esta administración no pactará ni negociará con ningún terrorista, si es necesario tomar la fuerza del Estado, nuestro accionar será contundente", dijo el ministro de Gobernación.

Asimismo, con respecto a las acciones ya se han tomado, Villeda afirmó que "ya hemos desplegado fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC), del SP y con el Ejército de Guatemala, con quienes hemos realizado anillos de seguridad para resguardar a los ciudadanos y evitar que haya una fuga".

"Un grupo de familiares de los delincuentes colocó una valla e incendiaron un vehículo para evitar el circular en la ruta hacia la cárcel de Escuintla, pero fue liberado el paso", aseguró el ministro.

También, señaló a los privados de libertad de ser "personas que han sembrado el dolor en el pueblo guatemalteco, y que ahora están sufriendo el justo castigo, con las sentencias que les han colocado los jueces competentes". Además, explicó que "los reos piden visitas libres y eso no es posible", por lo que también hacen amotinamientos.

Al ser cuestionado por la cárcel de máxima seguridad, mencionó que "se solicitó, pero primero tenemos que reformar profundamente el Sistema Penitenciario, porque si se hace una nueva cárcel con las misma seguridad se van a seguir teniendo este tipo de problemas".

En las requisas realizadas en los últimos días "se han encontrado armas, y esta semana capturamos a un guardia que pretendía entregar un arma a los reos", agregó Villeda.

"Si hay un ataque armado de parte de los reos hacia los agentes de seguridad, estos tienen que responder, no se pueden quedar sin hacer nada", indicó el ministro, si se llegara a registrar un enfrentamiento armado en las cárceles.

El número de guardias retenidos fue detallado de la siguiente manera, 11 en el Centro Preventivo de la zona 18, entre ellos 1 psicológo, en Renovación I, hay 9 guardias retenidos; y 28 en Fraijanes II, quienes están bien, sin heridos ni muertos, agregaron las autoridades.