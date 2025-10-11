Más de 400 árboles caídos y deslizamientos de tierra en temporada de lluvias 2025

-

Más de 41 mil personas han sido afectadas durante la época lluviosa.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió datos de la temporada de lluvias hasta el momento.

Según explicaron, la instituciones que integran el Sistema Conred han brindado atención a 2,476 emergencias asociadas a la época de lluvias 2025, registradas en distintos departamentos del país.

Estos eventos han sido ocasionados principalmente por la saturación de suelos, los fuertes vientos y las precipitaciones constantes que han prevalecido durante estas fechas, puntualizaron.

Los suelos han sido saturados de agua tras las lluvias. (Foto: Conred)

Entre las emergencias más recurrentes se contabilizan 402 por caída de árboles, 238 por derrumbes, 476 deslizamientos, 142 por fuertes vientos, 126 socavamientos y 97 flujos de lodo.

Además, otras situaciones derivadas de las condiciones meteorológicas también has sido reportadas como emergencias.

Deslizamientos de tierra ha sido el mayor número de emergencias atendidas con 476. (Foto: Conred)

Afectados y daños

A consecuencia de estos eventos, más de 41 mil personas han resultado afectadas y 8,272 viviendas presentan diferentes niveles de daño.

Las instituciones recomiendan a la población atender las indicaciones de las autoridades locales, mantenerse informada a través de las cuentas oficiales del Insivumeh y de la Conred.