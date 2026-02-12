Reportan más de 50 mil personas con enfermedades respiratorias por bajas temperaturas

-

De la alta en estas complicaciones respiratorias, los más afectados son menores de 1 a 4 años de edad.

Más de 50 mil personas han enfermado de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en el país a causa de las bajas temperaturas.

Los más afectados son menores de 1 a 4 años de edad, según detalla el boletín de la tercera semana epidemiológica, que corresponde al período del 1 al 7 de febrero de este año.

Según datos de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), un total de 16 Áreas de Salud registran altas tasas de infecciones respiratorias que superan la tasa nacional, que es de 278 casos por cada 100 mil habitantes.

Los más afectados son los menores de 1 a 4 años. (Foto: Archivo)

Las Áreas de Salud en mención están ubicadas en Petén, Totonicapán, Baja Verapaz, Sololá, Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, Alta Verapaz, Jutiapa, El Progreso, Chimaltenango y la Región Ixil.

El departamento más afectado es Petén (3,788 casos), pues en todos sus municipios se registran casos, pero La Libertad, Las Cruces y Sayaxché, fronterizos con México, son los que registran la tasa más alta a nivel nacional.

Entre los síntomas más comunes de las infecciones respiratorias están tos, dolor de garganta, fiebre, congestión, secreción nasal, dolor de cabeza, malestar general y en los casos más graves dificultad para respirar.

Bajas temperaturas han hecho que la población presente síntomas de infecciones respiratorias. (Foto: Archivo)

Alerta

El Ministerio de Salud mantiene una alerta sanitaria para reforzar la vigilancia epidemiológica y advertir a la población sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas ante el incremento de casos de influenza.

Dicha alerta fue dirigida principalmente a la red nacional de salud, así como a centros educativos, empresas privadas e instituciones públicas con el fin de disminuir la exposición al virus mediante prácticas de higiene.