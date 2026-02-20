Sistema Limitador de Velocidad: multa de Q20 mil para buses y camiones sin reductores

-

Las multas comenzarán a imponerse de forma gradual a partir del 2 de marzo en todo el país a los buses y camiones que carezcan de reductores de velocidad.

Datos proporcionados por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) precisan que hasta el momento tienen registrados 12,127 vehículos que cuentan con el Sistema Limitador de Velocidad de un universo superior a los 259 mil automotores.

Esto significa que únicamente el 4.67% del total de camiones y unidades de transporte colectivo han cumplido con la obligación estipulada en la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial que fue aprobada hace casi una década.

La información fue confirmada por el director de Provial, Wilder Garzámez, quien explicó que de los 12,127 vehículos que cuentan con el Sistema Limitador de Velocidad solo 11,642 son de transporte de carga y 485 son del transporte colectivo.

El funcionario informó que en los registros de la Dirección General de Transportes (DGT) se tiene un registrados 21,488 unidades de transporte extraurbano, lo que significa que en este rubro únicamente el 2.26% de los automotores tienen el reductor de velocidad.

El transporte colectivo extraurbano tiene una baja aplicación del sistema limitador. (Foto: DGT / Soy502)

Asimismo, agregó que, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), actualmente se tienen registrados más de 238 mil camiones, por lo cual en este rubro únicamente tienen el sistema limitador el 4.89% de los automotores pesados.

La Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial señala que el sistema limitador debe implementarse en todos vehículos que se dedican al transporte colectivo de pasajeros y de carga, para que circulen a un máximo de 80 kilómetros por hora.

Según la descripción de la Ley y con los datos proporcionados por Provial se puede precisar que el 95.33% de los automotores que entran en la descripción de la legislación aún no cuentan con el sistema limitador.

Multas a partir del 2 de marzo

La ley que obliga a la colocación del sistema de aprobó en septiembre de 2016, pero, ha sido objetivo de modificaciones e incluso, el reglamento que permite emitir las multas a quienes incumplan la norma se emitió en 2019.

Sin embargo, a pesar de la existencia del reglamento no se aplicaban las sanciones y fue hasta enero último que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con el Acuerdo Ministerial 69-2026 estableció un plan de gradación de las multas reguladas en la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Vial.

El acuerdo señala que a partir del próximo 2 de marzo la DGT comenzará a multar a los automotores que incumplan con el sistema limitador.

Según el documento, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo y durante los próximos seis meses, se aplicará una multa consistente a 5 salarios mínimos del sector No Agrícola. De seis meses a un año de la entrada en vigencia, la multa será de 7 salarios mínimos; y, un año después la sanción será de 10 salarios mínimos.

Al hacer la conversión con el salario mínimo no agrícola vigente para este 2026 (Q4,002.28), las multas quedarían de la siguiente manera:

De cero a seis meses: Q20,011.4

De seis a un año: Q28,015.96

De un año en adelante: Q40,022.8

La DGT, junto a Provial y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), mantendrán operativos interinstitucionales constantes y estarán obligados a cumplir la ley por lo que a partir del próximo 2 de marzo comenzarán a emitir las multas.

Entre los sistemas físicos que se pueden instalar en los automotores está una electroválvula. (Foto: Provial / Soy502)

Piden prorroga o exclusión de medida

Varios sectores del transporte han solicitado a las instituciones del Ministerio de Comunicaciones una prorroga en la entrada en vigencia de la aplicación de multas o directamente ser excluidos de la medida.

En el caso de los transportistas que trasladan turistas señalan que casi no tienen accidentes por lo cual deberían ser excluidos, mientras que algunos integrantes de asociaciones de transporte de carga han pedido un prorroga en la entrada en vigencia de la aplicación de las multas.

Estos últimos señalan que entre los principales problemas que enfrentan es la dificultad para localizar y contratar empresas o talleres especializados para la instalación del Sistema Limitador de Velocidad.

Fernado Suriano, viceministro de Transportes del CIV, recordó que la Ley es transversal, afecta a todos por igual y por consiguiente "se debe aplicar".

El funcionario señaló que en el país se traía esa costumbre de "que está la ley, pero no es positiva", pero que eso no debe ser así porque la legislación se debe cumplir y por eso han dilucidado la forma de aplicarla.

"Hay que dar una solución que permita reducir los accidentes lo más posible, porque cada vez que hay un accidente son familias las que pierden a sus seres queridos", afirmó el viceministro.

Suriano lamentó que haya sectores que han manifestado directamente que no quieren un sistema para limitar la velocidad de los automotores y recordó que el único que puede hacer eso es el Congreso a través de crear una nueva ley.

Diferentes sistemas

El director de Provial explicó que en la actualidad hay dos tipos de sistemas limitadores y su instalación depende de la antigüedad de las unidades.

Los equipos más modernos no necesitan un dispositivo físico sino una configuración en su computadora central. (Foto: Provial / Soy502)

"Para aquellos vehículos que son del 2000 hacia atrás, tienen que utilizar o instalar un dispositivo físico. Uno es una electroválvula que va conectada al sistema de inyección y el otro es el pedal electrónico", explicó Galdámez.

Explicó que, con los vehículos más recientes, del 2000 a la actualidad, ya no es necesario utilizar un dispositivo físico, sino únicamente una programación.

"Estos vehículos son computarizados, eso quiere decir que ya no deben de llevar un dispositivo, sino que únicamente es una programación que debe realizar un experto", puntualizó el director de Provial.

Concluyó en que el proceso consiste en conectar un escáner a la computadora del vehículo y el operador debe ingresar una configuración en el apartado de velocidad y de esa forma el vehículo quedará limitado para no circular arriban de los 80 kilómetros por hora.