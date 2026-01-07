Sancionarán a transportistas que incumplan con el Sistema Limitador de Velocidad

-

El proceso de sanciones se implementará desde enero.

Este 07 de enero el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que desde enero del año en curso se estarán realizando diligencias para verificar que los transportes de carga y colectivos cuenten con el sistema limitador de velocidad (SLV).

El CIV indicó que se realizarán operativos interinstitucionales para verificar el cumplimiento del SLV.

Leyes y sanciones

Si bien, la obligación existe desde 2016, cuando fue aprobada la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, contenida en el Decreto 45-2016 hasta el momento no se ha cumplido de forma generalizada.

Las sanciones por incumplir esta disposición están contempladas en la legislación vigente e incluyen multas económicas que van de cinco a diez salarios mínimos, dependiendo de la falta. El viceministro Fernando Suriano mencionó que se podría decomisar la licencia del piloto que conduzca estos vehículos.

La DGT informó sobre la implementación de un plan de operativos con mayor cobertura este 2026. (Foto: DGT)

Recuento de vehículos y empresas implementadoras

Según los datos registrados hasta el 31 de octubre de 2025 de la Dirección General de Transportes (DGT), existen más de 256,000 transportes de carga, de los cuales solo 8,765 cuentan con el sistema limitador de velocidad.

En cuanto a los transportes colectivos, existen más de 21,000 vehículos y de ellos solo 387 cuentan con el sistema implementado.

Por aparte, el CIV también confirmó que se tiene registro de 113 empresas implementadoras que están autorizadas por Provial.