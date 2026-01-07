Refuerzan la aplicación de reguladores de velocidad en buses colectivos

-

Las unidades que incumplan con la instalación de estos dispositivos, vigentes por ley desde 2016, enfrentarán multas económicas y posibles suspensiones de operaciones.

Ante la recurrencia de accidentes de tránsito que involucran a buses del transporte colectivo, la Dirección General de Transportes (DGT) anunció el reforzamiento de la aplicación obligatoria de los reguladores de velocidad como una medida clave para fortalecer la seguridad vial en el país.

Durante recientes acciones de fiscalización por parte de la bancada VOS se indicó que una gran parte de las unidades de transporte no cumple con la instalación y funcionamiento de estos dispositivos, pese a que la normativa que los exige está vigente desde hace varios años.

Durante la reunión se consultó sobre el presupuesto de la DGT y la contratación de más inspectores viales. (Foto: DGT)

El director de la DGT, Mynor Estuardo González, explicó a Soy502 que, aunque la obligación existe desde 2016, cuando fue aprobada la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, contenida en el Decreto 45-2016 hasta el momento no se ha cumplido de forma generalizada.

Por ello, la DGT emitió una nueva disposición para hacer efectiva la ley y exigir que cerca de 21 mil unidades de transporte colectivo y de carga cuenten con reguladores de velocidad a más tardar el próximo 15 de enero, fecha en la que se iniciará la aplicación de sanciones.

Sanciones

Las sanciones por incumplir esta disposición están contempladas en la legislación vigente e incluyen multas económicas que van de cinco a diez salarios mínimos, dependiendo de la falta.

"estas sanciones son sanciones pecuniarias que van desde cinco hasta diez salarios mínimos por diferentes motivos. Inclusive por no implementar el sistema limitador de velocidad aparte de la sanción económica hay una suspensión también de operaciones de la unidad por seis meses" explicó González.

La DGT informó sobre la implementación de un plan de operativos con mayor cobertura este 2026. (Foto: DGT)

Además, la normativa establece que si el transportista incurre nuevamente en la falta, la suspensión puede volverse definitiva.

Las autoridades recalcaron que el objetivo principal de esta medida no es recaudatorio, sino preventivo, y busca reducir los riesgos en carretera y proteger la vida de los usuarios del transporte colectivo.

Reguladores

De acuerdo con la DGT, todos los buses y unidades de transporte de carga deben contar con estos dispositivos, cuyo funcionamiento limita la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora.

En vehículos más antiguos, el regulador se instala como un dispositivo adicional que controla el flujo de combustible, mientras que en unidades más modernas el límite se programa directamente en la computadora del vehículo. Actualmente, existen distintos tipos de sistemas, cuya aplicación depende del modelo y tipo de motor, indicó González.

Las unidades que incumplan con la instalación de estos dispositivos, vigentes por ley desde 2016, enfrentarán multas económicas y posibles suspensiones de operaciones. (Foto: DGT)

En cuanto al accidente ocurrido el pasado 26 de diciembre en el de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá; la DGT indicó que la determinación de las causas, como una posible velocidad excesiva, corresponde al Ministerio Público, pues se trata de investigaciones que aún se encuentran en desarrollo.

