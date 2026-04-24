Más alcaldes muestran dudas a la propuesta de reformas a la Ley del IUSI

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Las dudas sobre la iniciativa 6709, que plantea reformas a la Ley del IUSI, siguen creciendo entre autoridades municipales.

Mientras el Congreso de la República avanza con el dictamen favorable emitido por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, alcaldes de dos de los municipios que más fondos perciben por este impuesto advirtieron sobre los posibles efectos en la recaudación local y la ejecución de obras.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, fue uno de los más críticos con la propuesta y señaló que los diputados no están considerando el impacto real que tendría en los municipios.

"Los diputados pueden ir los fines de semana a trabajar en lo que dicen es su territorio, pero las obras es lo que no ve", afirmó el funcionario, al cuestionar la desconexión entre las decisiones legislativas y "las necesidades locales".

Bran advirtió que municipios con alta recaudación por IUSI, como Guatemala, Mixco, Villa Nueva y Santa Catarina Pinula, serían de los más afectados si se reducen los ingresos.

Neto Bran, alcalde de Mixco, fue crítico de la propuesta que hay en el Congreso. (Foto: Archivo / Soy502)

"Si eliminan el IUSI y nadie paga impuestos, ¿cómo se financiarán las obras? Estas no surgen por sí solas; requieren recursos", expresó el alcalde de Mixco.

El jefe edil fue más allá y calificó la iniciativa como una medida con fines electorales al declarar: "es querer ganar votos de manera populista, de manera engañosa y confundiendo a la población".

"La única forma de poder sacar adelante un país es teniendo fondos derivados de los impuestos", puntualizó el funcionario.

Mientras que el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera, adoptó una postura más prudente, aunque también reconoció la necesidad de analizar a profundidad la propuesta antes de su aprobación.

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"Considero que la ley sí es prudente que se revise y se puedan hacer modificaciones urgentes", indicó, al respaldar la idea de introducir cambios, especialmente en beneficio de sectores vulnerables.

Rivera señaló que aún no existe claridad sobre el impacto financiero de la iniciativa en las municipalidades, por lo que insistió en la necesidad de una revisión integral.

"Definitivamente tendría que hacerse una revisión integral para que no salgan afectados los municipios y se beneficie a los grupos vulnerables. No podemos expresar aún cómo nos impactará porque desconocemos la propuesta final que discuten los diputados", afirmó el alcalde escuintleco.

También planteó que la reforma debe centrarse en un equilibrio entre el alivio tributario y la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales.

En ese sentido, propuso considerar exoneraciones específicas, como para quienes adquieren su primera vivienda mediante crédito o para adultos mayores con una sola propiedad.

Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, señaló que no hay un estudio técnico sobre cómo afectaría las reformas a la Ley del IUSI. (Foto: Jorge Morales / Soy502)

Consultado sobre el carácter político de la iniciativa, Rivera evitó calificarla directamente como electoral, pero enfatizó que el enfoque debe ser social.

"Si se atienden las necesidades tangibles de pensionados y personas de la tercera edad, no lo consideraría una cuestión política electoral, sino parte de la conciencia social que debe tener el Estado", puntualizó el jefe edil.

La iniciativa 6709 propone, entre otros cambios, establecer una tasa única del tres por millar sobre el valor de los inmuebles y un paquete de exenciones dirigidas a vivienda habitual, adultos mayores y contribuyentes con historial de cumplimiento.

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos es que el dictamen no incluye un análisis financiero que determine cuánto dejarían de percibir las municipalidades.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Finanzas Públicas, la recaudación nacional por IUSI alcanzó Q4,225,614,127.26 entre 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026, lo que evidencia la importancia de este impuesto para el financiamiento de obras y servicios en el ámbito local.