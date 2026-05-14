Fatal accidente: Conductor fallece tras percance vial en zona 12

- El tránsito se ha visto afectado en el sector debido a la obstaculización de uno de los carriles. OTRAS NOTICIAS: Retoman el control en cárcel Santa Teresa tras motín que afectó a más de 30 menores Un fatal accidente de tránsito sucedió la noche de este miércoles 13 de mayo, en la calzada Atanasio Tzul y 48 calle de la zona 12 capitalina con dirección hacia el norte. Conductores y transeúntes dieron aviso a los Bomberos Voluntarios luego de que el conductor de un vehículo de dos rueda quedara sobre la vía pública. Sin embargo, tras la llegada de los socorristas se constató que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. La víctima falleció debido al fuerte impacto que sufrió. (Foto: Redes sociales) De momento se desconoce la causa del accidente vehicular, el cual también ha afectado el tránsito en el sector, ya que la escena ha sido acordonada. La víctima aun no ha sido identificada y se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley. La víctima mortal es un motorista que aun no ha sido identificado. (Foto: Redes sociales)