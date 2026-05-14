Instalan escenario en el MP previo a la salida de Consuelo Porras

-

El montaje se realiza antes del cambio de autoridades que se tiene previsto para el 17 de mayo.

TE PUEDE INTERESAR: MP evita detallar cómo será proceso de transición entre Consuelo Porras y García Luna

A pocos días del cambio de autoridades en el Ministerio Público (MP), se comenzó la instalación de un escenario y equipo técnico dentro de las instalaciones de la institución, en lo que se prevé sea el acto de toma de posesión del nuevo Fiscal General y Jefe del MP.

El relevo institucional está programado para el próximo 17 de mayo, fecha en la que finalizará la gestión de ocho años de Consuelo Porras al frente del ente investigador.

A pocos días del cambio de autoridades en el MP comenzó la instalación de un escenario y equipo técnico, en lo que se prevé sea el acto de toma de posesión del nuevo fiscal general y jefe del MP.

: cortesía pic.twitter.com/Q0Fy50oz27 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 14, 2026

El diputado José Chic, publicó en sus redes sociales imágenes de tarimas, pantallas y otros equipos dentro del MP este miércoles 13 de mayo.

Según indicó los preparativos estarían relacionados con la ceremonia de juramentación del nuevo fiscal general, quien deberá asumir funciones.

Aunque el cambio de mando se encuentra a menos de cuatro días, hasta el momento no existe información oficial sobre un proceso de transición con las nuevas autoridades que dirigirán la institución. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre posibles mecanismos administrativos.

Nuevo Fiscal General

El pasado 5 de mayo, la Presidencia de la República informó sobre la designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General del MP.

La designación ocurrió luego de cambios en la ponderación del proceso de evaluación, tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó restar 14 puntos a la calificación originalmente obtenida por el ahora fiscal designado.

García Luna asumirá la jefatura del MP tras dos periodos consecutivos de Consuelo Porras. (Foto: Archivo/Soy502)

Con la modificación, García Luna alcanzó 72.21 puntos, resultado que le permitió mantenerse dentro de la nómina final de candidatos elegibles. Además, obtuvo el respaldo de los 15 integrantes de la Comisión de Postulación durante la integración de la segunda nómina.