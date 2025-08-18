¡Más préstamos! BCIE informa sobre nuevo crédito para Guatemala

-

El Gobierno suma cuatro créditos autorizados para financiar programas de electrificación rural, mejora de carreteras, apoyo a las Mipymes y ampliación de la cobertura educativa.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) autorizó un nuevo préstamo a favor de Guatemala, por un monto total de 60 millones de dólares (Q459 millones, a tipo de cambio actual)

Por medio de un comunicado, la entidad indicó que su Directorio avaló "un conjunto de operaciones claves para el desarrollo sostenible de sus países (miembros)". Entre las naciones favorecidas figura Guatemala.

De acuerdo con lo informado, el crédito serviría "para el apoyo a micro y pequeñas empresas, incluyendo la protección de miles de empleos".

"Esta es la primera operación dirigida al Crédito Hipotecario Nacional (CHN)", reza el texto, y añade que el objetivo es ayudar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) lideradas por mujeres.

También se buscaría financiar proyectos de vivienda social y sectores productivos, "además de promover la inclusión financiera".

Créditos en fila

Actualmente, el Gobierno tiene otros préstamos aprobados por bancos internacionales, pero para poder acceder a los recursos deberá presentar las respectivas iniciativas de ley ante el Congreso.

Ese organismo tendría que analizar las propuestas y determinar si es viable adquirir más deuda. De ser así, correspondería crear los decretos.

Estos son los créditos que distintas entidades bancarias han autorizado a favor de Guatemala este año:

250 millones de dólares (Q1,912.5 millones), para aumentar la cobertura eléctrica en áreas rurales, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

400 millones de dólares (Q3,060 millones), para rehabilitar 640 kilómetros de carreteras y caminos rurales, otorgado por el Banco Mundial.

350 millones de dólares (Q2,677.5 millones), para ampliar la carretera que va de Teculután a Mayuelas, en Gualán, Zacapa, otorgado por el BID.

El que ya avanza

Mientras esos préstamos aún tendrían que ser elevados al Legislativo, para su consideración, hay otro que ya fue remitido a la Comisión de Finanzas de ese organismo, para su estudio.

Se trata de uno contenido en la iniciativa de ley 6311 y que llegó al parlamento cuando Alejandro Giammattei aún era presidente del país. Aunque el proyecto data de 2023, fue retomado el pasado 19 de junio, con el fin de que avance en el proceso para su aprobación.

El crédito es por 100 millones de dólares (Q765 millones) y sería otorgado por el BID, para financiar el Programa de Apoyo a la Expansión de la Educación Media