Masacre en una discoteca deja ocho muertos en Ecuador (video)

Un grupo de hombres armados entró al lugar y disparó sin mediar palabra.
Ocho personas murieron el domingo luego de que un grupo de hombres armados disparara contra una multitud en los exteriores de una discoteca en un municipio rural del suroeste de Ecuador, informó la policía.
La policía llegó al sitio tras recibir una llamada de alerta por los disparos y allí encontraron a "varias personas heridas y siete cadáveres", dijo el coronel de la policía Javier Chango en una rueda de prensa la mañana del domingo.
Una octava persona murió mientras era atendida en un hospital local y otras dos permanecen heridas.
Entre las víctimas, estaría el hermano del actual alcalde del cantón.
Imágenes sensibles han sido compartidas en redes sociales:
*Con información de AFP