Masacre México: Giammattei revela que hay 5 testigos protegidos

El presidente Alejandro Giammattei reveló que hay cinco sobrevivientes de la masacre ocurrida en Tamaulipas, quienes se convertirán en testigos protegidos.

___

EN CONTEXTO:

___

El crimen ocurrió el 22 de enero al norte de Tamaulipas, muy cerca de la frontera con Estados Unidos (EE.UU.). Un día después se localizaron 19 cuerpos de migrantes, durante las investigaciones se reveló que 16 son guatemaltecos y que los posibles responsables son agentes de las fuerzas de seguridad de México.

De acuerdo con el mandatario Alejandro Giammattei, los sobrevivientes y testigos protegidos se encuentran en Estados Unidos con quienes se coordinó para resguardar su seguridad a través de un "tratado humanitario".

TE PUEDE INTERESAR:

"Hay un proceso de investigación que hemos apoyado. Hay cinco testigos protegidos que nosotros mismos aportamos. Que no hemos hecho mayor escándalo, pero que con un tratado humanitario con EE.UU. logramos poner a los cinco sobrevivientes donde están declarando de forma reservada", manifestó Giammattei.

Sin embargo, indicó que los sobrevivientes ya dieron sus primeras declaraciones pero "no se ha querido trasladar sus versiones para no entorpecer las investigaciones". Pero confía en que las autoridades mexicanas escuchen a los testigos y tome decisiones.

Según Giammattei, no puede manifestarse sobre si es o no un crimen de Estado, pero pide a las autoridades de México que la investigación se haga "en la órbita Federal no en la estatal".

Por este crimen ya fueron capturados doce policías estatales y se inició una investigación a empleados del Instituto de Migración de México, por considerar que existen indicios sobre su posible participación.