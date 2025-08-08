Mastercard presenta hallazgos clave sobre ciberseguridad

-

Con el objetivo de fortalecer el entorno digital, Mastercard presentó su más reciente Cyber Insights Report Guatemala, un análisis del panorama local de ciberamenazas con recomendaciones prácticas para reforzar la ciberresiliencia empresarial.

Este informe destacó que en 2024 los ataques cibernéticos en el país incrementaron un 200% respecto al año anterior, posicionando a Guatemala como uno de los diez países con mayor exposición en Latinoamérica.

“ La digitalización genera enormes oportunidades, pero también exige nuevas formas de gestión del riesgo. Para Mastercard, la ciberseguridad no es una barrera al progreso digital, sino su mejor aliada. Por eso desarrollamos estudios como este. ” Francisco Milian , Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Un panorama en evolución

En Guatemala, el malware y el ransomware representan el 58% de los ciberataques, seguidos por Denial of Service (DoS) (9,9%) y phishing (6,9%).

Los sectores más afectados son: el financiero (19.3%), industrial (16.8%), tecnológico (7.9%) y público (7.8%). El sector financiero, por ejemplo, enfrenta aproximadamente 3 mil 800 ciberataques semanales.

Los objetivos más frecuentes son: la información personal de los clientes (32%), la información financiera de los clientes (21.4%) y la información interna del negocio (18.1%).

Francisco Milian, Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador. (Fotografía cortesía: Mastercard)

Construir resiliencia empieza por comprender el riesgo

El Cyber Insights Report de Mastercard plantea que, frente a este entorno dinámico, las organizaciones deben ampliar su visión de la ciberseguridad e incluir no solo su infraestructura, sino también a proveedores y aliados estratégicos. En ese marco Mastercard identifica cuatro líneas de acción prioritarias:

Visibilidad de los riesgos: detectar vulnerabilidades no solo internas, sino a lo largo de toda la cadena de suministro.

Planes de respuesta efectivos: capacitar a los equipos mediante simulaciones y protocolos claros ante incidentes.

capacitar a los equipos mediante simulaciones y protocolos claros ante incidentes. Adopción de nuevas tecnologías con enfoque preventivo: evaluar cómo podrían ser explotadas por actores maliciosos antes de implementarlas.

Refuerzo de medidas básicas: muchas amenazas continúan usando técnicas tradicionales, por lo que mantener controles esenciales sigue siendo crítico.

Tecnología al servicio de un entorno digital más seguro

Como parte de su compromiso con la protección del ecosistema digital, Mastercard ha invertido más de 10.700 millones de dólares en los últimos seis años en el desarrollo de capacidades globales de ciberseguridad, inteligencia artificial y prevención del fraude. Estas inversiones se traducen en soluciones específicas puestas al servicio de sus clientes y aliados, como:

NuDetect: que permite validar identidades utilizando biometría del comportamiento.

para evaluar riesgos de ciberseguridad en terceros.

para evaluar riesgos de ciberseguridad en terceros. CyberQuant: herramienta que mide la madurez cibernética de una organización.

herramienta que mide la madurez cibernética de una organización. Cyber Insights: que proporciona inteligencia actualizada sobre amenazas emergentes.

“ Hoy más que nunca, proteger el entorno digital no es una opción, es una responsabilidad compartida. Desde Mastercard, seguiremos impulsando esta agenda con innovación, colaboración y compromiso a largo plazo. ” Francisco Milian , Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador.

En un mundo donde la confianza lo es todo, Mastercard impulsa el comercio global conectando a millones de personas con la economía digital en un entorno de seguridad inteligente. Es así como Mastercard se ha consolidado como un socio integral en ciberseguridad: soluciones, asesoría y colaboración multisectorial para entidades financieras.