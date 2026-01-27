Mateo Asturias vence en el segundo ranquin nacional amateur 2026

-

El Club Campestre San Isidro, fue el escenario en el cual se desarrolló el segundo ranquin nacional amateur 2026. En este evento, los mejores golfistas de Guatemala se dieron cita, para conocer su nivel de competencia a nivel nacional. En esta competición, fue el juvenil, Mateo Asturias, quien se llevó el título.

Con tan solo 15 años de edad, Asturias, se ha convertido en una de las jóvenes promesas del golf nacional. Su nivel de competencia lo demuestra en cada torneo que participa, y en esta ocasión fue el ranquin nacional amateur.

El jugador finalizó los tres días de competencia, con un score total de 215, -1 bajo el par; sin embargo, destacó en su segundo día de competencia, en el cual tiró para 71, -1 bajo el par.

"La verdad, me siento muy bien por lo que logré. En la ronda que tiré para 71, no hice ningún bogey, y eso fue clave para llevarme el triunfo", comentó Asturias.

Mateo Asturias tiró para 72, 71, 72 golpes, en los tres días de competencia en el Club Campestre San Isidro. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

En el tercer día de competencia, el jugador llevaba una ronda similar a la del segundo, pero en el último hoyo, tiró para bogey. Aún así, logró llevarse la victoria en la segunda fecha del ranquin 2026.

"En el tercer día iba tirando muy bien, una ronda similar a la segunda, llevaba un berdie, pero cerré con un bogey. A pesar de ello, logré la victoria", reconoció el jugador.

Respecto a como se sintió en el campo del Club Campestre San Isidro, Asturias reconoció que "el campo estaba muy bien, las condiciones fueron perfectas, aprendí mucho de estos días de competencia, sobre todo de los jugadores con quienes compartí", dijo.

La reina del golf guatemalteco, Beatriz de Arenas, se hizo con la tercera plaza en la división de Damas Amateur. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

Ahora toca pensar en la siguiente fecha del ranquin, en la cual competirá Mateo. Este será en el mes de febrero, en el Guatemala Country Club, donde se disputará el primer ranquin nacional Infanto juvenil. "Ahora toca concentrarme, analizar mi juego, y prepararme adecuadamente para esa competición, en la cual espero obtener buenos resultados", comentó.

En el podio de triunfadores, a Asturias lo acompañaron, Andrés Reyes y Sebastián Barnoya, quienes ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente.

En la división de Damas Amateur, Daniela Hernández, de 16 años, conquistó la victoria, seguida por Marian García y la reina del golf nacional, Beatriz de Arenas. Este resultado fue muy importante para Hernández, ya que entra a la clasificación del World Amateur Golf Ranking (WAGR).

En Caballeros Senior, Henry Anderson y Daniel Ranta, ocuparon el primero y segundo puestos, respectivamente; mientras que, José Mejía, Marian García, Jorge Reyes y Juan Diego Coronado, fueron primero, segundo, tercero, y cuarto, en Neto Mixto.