Mau y Ricky apoyarán a la niñez latinoamericana

El concierto benéfico busca recaudar fondos para programas sociales y educativos.
En el marco del Día de Acción de Gracias, el dúo venezolano se alía con la fundación Unidos en la Misión, que une talento, emoción y compromiso social.
El 28 de noviembre en el Wynwood Marketplace, Miami, se presentará Una noche con Mau y Ricky, el primero de una serie de conciertos que buscan beneficiar a miles de niños y adolescentes del Sur de la Florida, América Latina y el Caribe, especialmente de Venezuela.
El objetivo principal de las próximas presentaciones de los artistas es recaudar fondos para seguir financiando los proyectos sociales y educativos que impulsa la fundación.
Fundación
Unidos en la Misión se fundó en 2017 para promover y ejecutar proyectos de desarrollo y bienestar, centrando sus esfuerzos en consolidar comunidades, fomentar la educación y la atención básica de los más vulnerables.