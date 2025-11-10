Mau y Ricky apoyarán a la niñez latinoamericana

-

El concierto benéfico busca recaudar fondos para programas sociales y educativos.

En el marco del Día de Acción de Gracias, el dúo venezolano se alía con la fundación Unidos en la Misión, que une talento, emoción y compromiso social.

El dúo venezolano impulsa proyectos educativos y sociales en beneficio de comunidades vulnerables. (Foto: X)

El 28 de noviembre en el Wynwood Marketplace, Miami, se presentará Una noche con Mau y Ricky, el primero de una serie de conciertos que buscan beneficiar a miles de niños y adolescentes del Sur de la Florida, América Latina y el Caribe, especialmente de Venezuela.

Mau y Ricky combinan arte, emoción y compromiso social en Miami. (Foto: X)

El objetivo principal de las próximas presentaciones de los artistas es recaudar fondos para seguir financiando los proyectos sociales y educativos que impulsa la fundación.

Acción de Gracias se llena de ritmo, solidaridad y esperanza. (Foto: X)

Fundación

Unidos en la Misión se fundó en 2017 para promover y ejecutar proyectos de desarrollo y bienestar, centrando sus esfuerzos en consolidar comunidades, fomentar la educación y la atención básica de los más vulnerables.