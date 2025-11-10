Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Mau y Ricky apoyarán a la niñez latinoamericana

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
10 de noviembre de 2025, 08:26
El dúo venezolano reafirma su compromiso con los más necesitados. (Foto: X)

El dúo venezolano reafirma su compromiso con los más necesitados. (Foto: X)

El concierto benéfico busca recaudar fondos para programas sociales y educativos.

LEE: Mau y Ricky presumen sus vacaciones en Guatemala con un video

En el marco del Día de Acción de Gracias, el dúo venezolano se alía con la fundación Unidos en la Misión, que une talento, emoción y compromiso social.

El dúo venezolano impulsa proyectos educativos y sociales en beneficio de comunidades vulnerables. (Foto: X)
El dúo venezolano impulsa proyectos educativos y sociales en beneficio de comunidades vulnerables. (Foto: X)

El 28 de noviembre en el Wynwood Marketplace, Miami, se presentará Una noche con Mau y Ricky, el primero de una serie de conciertos que buscan beneficiar a miles de niños y adolescentes del Sur de la Florida, América Latina y el Caribe, especialmente de Venezuela.

Mau y Ricky combinan arte, emoción y compromiso social en Miami. (Foto: X)
Mau y Ricky combinan arte, emoción y compromiso social en Miami. (Foto: X)

ENTÉRATE: Mau y Ricky revelaron el momento que les dieron la noticia del embarazo de Evaluna

El objetivo principal de las próximas presentaciones de los artistas es recaudar fondos para seguir financiando los proyectos sociales y educativos que impulsa la fundación.

Acción de Gracias se llena de ritmo, solidaridad y esperanza. (Foto: X)
Acción de Gracias se llena de ritmo, solidaridad y esperanza. (Foto: X)

Fundación

Unidos en la Misión se fundó en 2017 para promover y ejecutar proyectos de desarrollo y bienestar, centrando sus esfuerzos en consolidar comunidades, fomentar la educación y la atención básica de los más vulnerables.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar