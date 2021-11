"Diego Maradona me violó": mujer hace fuertes acusaciones contra el astro argentino

Mavys Alvarez afirmó que pasó un doloroso y traumático episodio mientras mantuvo una relación con Diego Armando Maradona. Todo ocurrió cuando ella era una adolescente.

La cubana de 37 años declaró ante la justicia argentina en el Juzgado Federal N°6, el 18 de noviembre del 2021, en el juicio que implica a allegados de Maradona por tráfico de personas.

Mavys conoció a Diego en Varadero, en el año 2000, cuando ella tenía 16 años, fueron presentados por un allegado al futbolista que condujo a la joven desde Matanzas al hotel donde se conocieron.

El jugador comenzó una relación con ella, luego la llevó a Buenos Aires para un partido homenaje en 2001, allí comenzó su infierno.

“Esta es la primera vez que vengo a Argentina después del 2001 cuando vine con Diego. Ahora pude recorrer un poco, en aquella oportunidad no había podido ver nada. Estaba secuestrada”, contó.

El caso a cargo del juez federal Daniel Rafecas incluye a cinco personas acusadas, todos parte del entorno de Maradona que lo acompañaron en 2000 y 2001 durante su estadía en el centro "La Pradera" de Cuba.

Mavys Álvarez Rego declaró como víctima. La denuncia la realizó Fernando Míguez de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, en la Procuración que investiga delitos de trata (PROTEX).

Tras declarar ante la justicia Mavys contó en una entrevista exclusiva al medio Infobae detalles escalofriantes de su estadía en el país en ese entonces.

Diego la obligó a hacerse una cirugía para agrandarse los senos a pesar de que no era su intención, la operación tampoco fue aprobada por sus padres.

"Me decía que que me iba a ver mejor, que iban a tener el cuidado que necesitaba, que todo iba a estar bien, que el médico iba a hablar conmigo y que no tuviera miedo".

"Al final accedí porque ya me había sacado la fecha de la cirugía y no me quedó otra. Fui a la clínica con el doctor (Alfredo) Cahe. Hablaron entre médicos. Luego me pasan a la sala y el médico me explica que por el tamaño de mis senos y mi piel no podían ponerme la talla que Diego realmente quería. Él quería que me pusieran algo más grande. El médico sugirió que pusieran una talla más pequeña porque no había capacidad en mi piel para poner una mayor", expresó.

Con esta historia también confirmó cual fue el peor momento que vivió con Maradona: la vez en la que fue violada:

"Mi mamá vino a la casa donde estábamos en La Habana y él no le quiso abrir la puerta de la habitación, mi mamá tocó la puerta, él me tapó la boca, para que yo no gritara, para que yo ni dijera nada y abusó de mi, él abusó de mi, me violó, eso pasó, mi mamá estaba tocando la puerta insistentemente, quería verme y no la dejaba"

"¿Vos estabas atacada por Diego y reclamada por tu madre?", preguntaron los reporteros de Infobae.

"Sí, eso pasó", contestó.

¿Por qué crees qué pasó esa aberración?", preguntaron.

"Porque tal vez le causaba morbo, mi mamá estuvo tocando, bajaba y subía y lloraba detrás de la puerta, él no me dejaba gritar, no podía, me decía cállate la boca, cállate la boca, no podía ", explicó Mavys.

¿Por qué habló 20 años después?

Álvarez asegura que las razones por las que se animó a contar el dolor que padeció hace 20 años fue la muerte de Fidel Castro y del propio Diego Maradona, además dijo que su hija cumplirá 15 años y confesó que en su familia pasaron por "una etapa complicada" relacionada con la propia edad.

"Todos los niños adolescentes, los muchachos son difíciles y me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces. Se me aviva el pensamiento pero más lo reafirmé cuando leí la nota que había publicado Infobae. Una amiga me avisa y me dice que habían publicado esa nota y que estaban diciendo mi nombre. Nunca lo habían dicho. Me decidí porque no quise que contaran una historia falsa de mi vida", dijo.

Mavys contó que el futbolista y su entorno la tenían secuestrada en Buenos Aires: "Vi muchas cosas… Estaba encerrada, no podía salir, dependía de todos para todo y ninguno hacía nada para que yo me sintiera bien", manifestó.

Dijo que nunca la dejaron salir del hotel donde estuvo "encerrada prácticamente todo el tiempo", en un país nuevo para ella.

Había dos personas de seguridad que "estaban en la puerta de la habitación siempre, podían ser dos o tres, se turnaban, siempre había alguien" y cuando trató de salir del hotel, el guardia de seguridad le dijo que no pusiera en riesgo su trabajo porque no podía salir.

Además compartió otra experiencia traumática:

"Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era Claudia, pero me dijo 'soy Claudia, pasáme a Diego'. Él estaba dormido, yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: '¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!', agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: '¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!', amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones".

Con otros medios afirmó que Maradona usaba cámaras para grabarlas mientras tenían relaciones sexuales. Toda esta relación era autorizada por Fidel Castro. También dijo que era drogada contra su voluntad con diferentes tipos de medicamentos y estupefacientes de uso recreativo.

Mavys pide justicia, para que su hija sepa la realidad a través de su propia boca y no por alguien que tergiversara su historia.