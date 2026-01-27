Max presenta "Pet Pro System", la solución contra el pelo de mascotas

-

Max presentó Pet Pro System de la empresa estadounidense Maytag, una línea exclusiva de lavandería diseñada específicamente para capturar y eliminar el pelo de las mascotas antes de que se adhieran a las prendas.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Pet Pro System trabaja de manera inteligente en dos etapas complementarias:

⁠Primero: la lavadora utiliza la opción Pet Pro, que combina un mayor volumen de agua con un enjuague profundo para desprender el pelo de los tejidos.

⁠⁠Segundo: el Filtro Pet Pro captura y elimina los residuos restantes, garantizando prendas impecables carga tras carga.

“ Pet Pro System de Maytag es tecnología que facilita la vida diaria sin sacrificar la calidad ni el cuidado de las prendas. Nos enorgullece traer esta innovación exclusiva a nuestros clientes con el respaldo y garantía de Grupo Distelsa. ” Patricia González , Gerente de Categoría de Max.

La línea de lavadoras de carga superior con agitador incorpora tecnologías de Maytag. El botón ExtraPower proporciona un impulso adicional en el lavado, ayudando a eliminar las manchas más difíciles mediante un prelavado intenso y agitación extra. Además, el ciclo Sanitizar remueve el 99.9% de las tres bacterias más comunes en el hogar, utilizando la temperatura de agua más caliente para una limpieza profunda.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La secadora de esta línea cuenta con la opción Pet Pro Option, que agrega 45 minutos de tiempo de secado sin calor para recoger el pelo de las mascotas y el Pet Pro Filter atrapa cualquier remanente que haya quedado en las prendas después del lavado.

Pet Pro System ya está disponible en tiendas Max de todo el país, así como en el marketplace www.max.com.gt y a través de WhatsApp 2423-0100.