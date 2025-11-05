Max presenta tecnología para el descanso

-

Max presentó la línea Perfect Sleeper Pro de Serta, ofreciendo dos modelos: Soft Confort y Medium Confort.

Ambas incorporan tecnología Senses Ice, un tejido de punto con hilos fríos que mantiene la sensación de frescura durante toda la noche. Estas también cuentan con el sistema Edge Foam, que mejora la ergonomía y ofrece un soporte firme en los bordes, y la exclusiva tecnología de resortes I Motion, que garantiza cero transmisiones de movimiento.

“ En Max estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas a través de la tecnología. En esta ocasión esa promesa se cumple al Incorporar la línea Perfect Sleeper Pro de Serta a nuestro catálogo. ” Herbert García , gerente de categoría de camas de Tiendas Max.

Las nuevas camas Serta Perfect Sleeper Pro ya están disponibles en tamaños matrimonial, queen y king, con precios desde Q8,300. Como parte del lanzamiento, la cadena de retail ofrecerá promociones especiales por tiempo limitado.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Cualquiera de los modelos cuenta con 12 años de garantía. Esta nueva gama puede adquirirse en tiendas Max de todo el país, así como en su plataforma digital www.max.com.gt, y a través de WhatsApp 2423-0100.