Verstappen vuela en Austin y mantiene viva la esperanza del campeonato

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró el domingo una autoritaria victoria en el Gran Premio de Estados Unidos que relanza sus aspiraciones a un quinto título consecutivo en la Fórmula 1.

"Mad Max" se impuso por 7.9 segundos sobre el británico Lando Norris (McLaren) en un podio que completó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, concluyó en la quinta plaza en Austin (Texas) y su ventaja sigue menguando respecto a su compañero Norris y a Verstappen, que suma tres victorias en las cuatro últimas carreras.

You have to savour these moments #F1 #USGP pic.twitter.com/CZh5roVQo2 — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

La confianza de Max en lograr una remontada nunca vista en la historia de la Fórmula 1 se ha disparado con este triunfal fin de semana en el Circuito de las Américas, donde el sábado ya se impuso también en el esprint.

El tetracampeón mundial se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general pero ha reducido su desventaja a 26 puntos respecto a Norris y a 40 de Piastri.

Cuatro carreras atrás, Verstappen tenía a Piastri a 104 puntos de distancia. Con cinco carreras todavía por disputar, las opciones de aspirar a un título más de pilotos se han relanzado, sobre todo con los dos McLaren lejos del rendimiento dominante que mostró durante la primera parte de la temporada.