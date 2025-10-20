Sin Márquez, Raúl Fernández estrenó su palmarés en la MotoGP

El español Raúl Fernández consiguió este domingo en Australia su primera victoria en MotoGP, mientras que Álex Márquez terminó cuarto, consolidando su aspiración a terminar la temporada en segundo lugar del campeonato mundial.
En un día nublado en Phillip Island, el madrileño de 24 años (Aprilia Trackhouse) se benefició de dos penalizaciones por vuelta larga contra Marco Bezzecchi para cruzar la meta con 1,418 segundos de ventaja sobre Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).
Bezzecchi (Aprilia), quien ganó el sprint de 13 vueltas el sábado, quedó tercero.
Pedro Acosta, de KTM, fue quinto, por delante de Luca Marini (Honda) y Álex Rins (Yamaha), mientras que el debutante español Fermín Aldeguer, que ganó el MotoGP en Indonesia hace dos semanas, terminó 14º.
Mientras Fernández, en su 76º gran premio, se llevó la gloria, Álex Márquez prácticamente selló el segundo puesto en el campeonato mundial, por detrás de su hermano lesionado Marc, a falta de tres carreras.
El cuarto puesto del piloto español de Gresini le valió 13 puntos, 97 por delante de Bezzecchi, con un máximo de 111 en juego en las tres últimas citas del año de 22 paradas: Malasia, Portugal y España.
El bicampeón del mundo de Ducati, Francesco Bagnaia, sufrió una caída a falta de cuatro vueltas para el final, culminando un fin de semana desalentador que le deja en la cuarta posición de la general.