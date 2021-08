Mbappé podría acabar en las gradas si no renueva con el PSG

El exagente del jugador Marco Verratti del París Saint-Germain prevé que Kylian Mbappé podría quedarse atrapado dentro de una jaula de oro y terminar en las gradas si no acepta la renovación de contrato.

Donato di Capli, quien fuera agente de Marco Verratti, estima que Mbappé se arriesga a ser relegado a tal punto de quedarse en el graderío si trata de salir de la entidad parisina.

Di Capli reveló al diario AS lo que pasó con Verratti en 2017 cuando intentó fichar por el Barcelona, pero acabó quedándose sin agente al tratar de irse en busca de un nuevo destino.

“Es un mal recuerdo, una historia increíble. Marco y yo habíamos decidido fichar por el Barcelona, ya habíamos establecido contactos con el director deportivo y también con el presidente Bartomeu. El propio Marco se lo comunicó al club en el segundo día de entrenamientos de la pretemporada, que quería dejar el PSG, que no iba a renovar y que como el Barcelona acababa de recibir los 222 millones de la cláusula de rescisión de Neymar, tenía mucho dinero en caja para hacer frente a lo que pidiesen por él. Lo siguiente que pasó es que el PSG amenazó a Marco y él terminó firmando con Mino Raiola, aunque él nunca lo reconocerá”, comentó di Capli.

Donato recordó que llegó con Verratti al PSG en 2012 procedentes del Pescara, cuando ganaba cerca de 800,000 euros; en 2017, su salario ascendía a 6,000,000 euros y hasta su última renovación en 2019 ganaba 7.5 millones de euros netos.

Algunos pronostican que Mbappé quiere irse a Madrid en la próxima campaña. (Foto: AFP)

Donato resaltó que la directiva del Barcelona trató de acercarse al presidente del PSG, pero Al-Khelaïfi nunca levantó el teléfono, por lo que Verratti tuvo miedo, además lo amenazaron de no ser tomado en cuenta para jugar si no firmaba su renovación.

“Es la marioneta de Catar, que son los que lo controlan todo. Eso lo dije en una entrevista con el Corriere dello Sport y después de aquello, para Catar, fue como si hubiese cometido un atentado contra el emirato. Después de eso, yo estaba muerto para el PSG. Fui a París para intentar hablar con Al-Khelaïfi, para arreglar la situación, pero no quiso hablar conmigo. Intenté denunciarlo en su momento, pero nadie hizo nada. Fue escandaloso”, agregó.

El exagente de Verratti expresó que esta misma situación podría afrontar Kylian Mbappé.

“Le pasará lo que a Rabiot, porque todo esto para el PSG es un asunto personal, no de dinero. Cree que puede comprarlo todo. Si Mbappé no renueva, irá a la grada. No les importa nada no ingresar ese dinero ahora, si tengo que apostar, yo diría que no sale. Por experiencia personal”, sentenció.