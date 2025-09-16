¡Mbappé al Rescate! Doblete de penal sella victoria del Real Madrid en Champions

-

Kylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid con un doblete de penal ante el Marsella (2-1), este martes en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la Liga de Campeones.

POR SI TE LO PERDISTE: Un campeón del mundo dice adiós: La emotiva despedida de Samuel Umtiti

Pese a que Timothy Weah (22) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29 y 81), que allanan el camino en Champions a los blancos.

#OJOALDATO - @gerorulli es el portero visitante con más paradas (13) realizadas en el Santiago Bernabéu en un partido de Champions League. Iguala el récord de Maarten Stekelenburg, que también realizó 13 paradas con el Ajax el 15.09.2010. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 16, 2025

Solo habían transcurrido unos segundos cuando Mbappé, el futbolista blanco más en forma desde el comienzo de temporada, rozó el gol con una chilena que no encontró los tres palos por poco.

En el minuto cuatro de juego, Xabi Alonso se vio obligado a cambiar a Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal después de que el inglés sintiera molestias en la parte posterior del muslo.

Pero la embestida merengue continuó. En un robo, el argentino Franco Mastantuono, debutante en Liga de Campeones con el Real Madrid, estrelló el balón en el poste y Mbappé avisó con un disparo que paró Rulli.

Sin embargo, un Marsella bien posicionado y paciente esperó su oportunidad. El inglés Mason Greenwood recuperó un balón tras presionar y forzar un mal pase de Arda Güler a Dean Huijsen, y entregó a Weah para batir a Thibaut Courtois al palo corto.

El hijo del legendario futbolista George Weah, envalentonado, lo volvió a intentar pocos minutos después con otro remate raso que obligó a Courtois a estirarse para frenarlo.

Pese al tanto en contra, al Real Madrid no le costó mucho igualar tras un fallo de Kondogbia que derribó a Rodrygo dentro del área tras meterle la pierna.

¡Cómo no te voy a querer! pic.twitter.com/3rUmnYVFfL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 16, 2025

Desde los once metros, Mbappé se frenó antes de golpear fuertemente un balón que perforó la red, pese a que Rulli adivinó su trayectoria.

Tras la reanudación, las jugadas de peligro oscilaban en un bando y en el otro, como si ambos equipos estuvieran expectantes de que el adversario cometiera un error para aprovecharlo.

Cuando parecía que el Marsella podía aguantar al menos el resultado tras la expulsión de Carvajal por golpear con la cabeza a Rulli (73), una mano del argentino Facundo Medina hizo borrar cualquier esperanza.

Mbappé, con la sangre fría que está demostrando en los penales, volvió a enviar el balón hacia su lado izquierdo. Rulli tocó, pero no pudo evitar que entrara.

"Es una alegría muy grande que siga marcando goles y se sienta cómodo. Nuestro trabajo es hacerle llegar lo mejor posible los balones. Tenemos que hacer las cosas bien como centrocampistas para facilitarle". Así alabó Fede Valverde a Mbappé tras el encuentro.