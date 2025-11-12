Mbappé busca sellar el pase de Francia al Mundial 2026 ante Ucrania

-

Francia recibirá a Ucrania este jueves 13 de noviembre (13:45 horas) con la consigna de sumar de a tres y así confirmar su presencia en la próxima Copa del Mundo. Mbappé estará disponible para encabezar el ataque de los galos.

"Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros", aseguró Kylian Mbappé antes del duelo que la selección francesa disputará hoy ante Ucrania a las 13:45 horas, en el Parque de los Príncipes de París.

El encuentro será decisivo para que el equipo dirigido por Didier Deschamps asegure su boleto a la Copa del Mundo. Francia lidera su grupo con 10 puntos, seguida de Ucrania con 7 unidades. El conjunto bleu se mantiene invicto en las eliminatorias y buscará sellar su clasificación de manera directa.

El 10 galo estará disponible para el partido tras disipar dudas sobre su físico. (Foto: Getty Images)

El combinado galo presenta bajas sensibles: no estarán el actual Balón de Oro, Dembélé, Doué, Rabiot ni Tchouaméni, todos por lesión. Sin embargo, destaca el regreso de N'Golo Kanté, quien vuelve a una convocatoria tras un año de ausencia.

En tanto, el goleador del Real Madrid, superó las molestias que lo obligaron a salir de cambio en su último partido y está disponible para el compromiso.

El central de la selección francesa fue elogiado por el capitán Mbappé en la previa del duelo contra Ucrania. (Foto: Getty Images)

Mbappé también tuvo palabras de elogio para su compañero de selección Dayot Upamecano, defensor del Bayern Múnich, quien está en la órbita del club merengue, a quien calificó como "el mejor defensor del mundo".