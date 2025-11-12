Versión Impresa
El último Mundial de Cristiano: Portugal busca sellar su clasificación ante Irlanda

12 de noviembre de 2025, 11:59
Rumbo al Mundial 2026
Cristiano Ronaldo buscará anotar goles clave para sellar el pase de Portugal al próximo Mundial. (Foto: AFP)

La selección de Portugal visita a su similar de Irlanda en Dublín este jueves 13 de noviembre (13:45 horas), buscando asegurar su lugar en la Copa del Mundo United 2026. 

Luego de confirmar que el próximo Mundial será el último de su carrera, Cristiano Ronaldo lidera nuevamente a Portugal, que visita a Irlanda en un duelo clave de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Si el conjunto luso logra su clasificación, el astro del Al Nassr disputaría su sexto Mundial, un hecho sin precedentes en la historia del futbol.

Portugal llega como líder invicto del grupo F, decidido a sellar su boleto directo. Acumula tres triunfos y un empate, el más reciente ante Hungría (2-2), mientras que Irlanda viene de sumar su primera victoria al vencer a Armenia.

En el enfrentamiento anterior entre ambos, disputado en octubre, el cuadro ibérico se impuso por la mínima con un gol agónico de Rúben Neves al minuto 91.

Sigue haciendo historia

A sus 40 años, el capitán continúa ampliando su legado: en estas eliminatorias superó al guatemalteco Carlos El "Pescado" Ruiz (39 goles) y se convirtió en el máximo goleador histórico de las clasificatorias mundialistas. Además, sigue en la cacería por alcanzar los mil goles en su laureada carrera.

El astro portugués entrenó bajo las órdenes del estratega español, Roberto Martínez, previo a su visita a Dublín, Irlanda. (Foto: EFE)
El rival 

La República de Irlanda necesita sumar para mantener opciones de repechaje. Su técnico, Heimir Hallgrimsson, anticipó un planteamiento defensivo ante el poderío ofensivo portugués encabezado por Cristiano. "Las estadísticas hablan por sí mismas, él sigue haciendo goles y rompiendo récords", señaló al referirse al inagotable CR7.

