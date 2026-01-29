McDonald’s anuncia la XI Carrera Familiar en Guatemala y Quetzaltenango

-

McDonald's invita a todas las familias guatemaltecas a ser parte de la XI Carrera Familiar, la cual se realizará el domingo 22 de febrero en la Ciudad de Guatemala y el domingo 1 de marzo en Quetzaltenango, a partir de las 7:00 a.m.

La Carrera Familiar McDonald's contará con espacio para 7 mil corredores en la capital y 2 mil en Quetzaltenango, quienes podrán participar en las categorías de 5K y 10K, pensadas para corredores de todos los niveles.

“ Estamos emocionados de presentar una nueva edición de nuestra Carrera Familiar McDonald's. Este evento promueve el bienestar y la actividad física en las familias, y, sobre todo, nos permite, año tras año, generar un impacto real en nuestra comunidad. ” Rodrigo Cofiño , managing director de McDonald's Guatemala.

Detalles de los recorridos

Ciudad de Guatemala: El recorrido iniciará en la Avenida Reforma y 12 calle de la zona 10, continuando hacia la Avenida Las Américas hasta el Obelisco y regresará por la Avenida Reforma para finalizar en la Plaza Obelisco.

El recorrido iniciará en la Avenida Reforma y 12 calle de la zona 10, continuando hacia la Avenida Las Américas hasta el Obelisco y regresará por la Avenida Reforma para finalizar en la Plaza Obelisco. Quetzaltenango: La salida será en McDonald's La Floresta, pasando por la 4ª calle, el Templo Minerva y la calle Rodolfo Robles, con retorno en McDonald's Montblanc para regresar al punto de inicio, en donde será la meta.

Inscripción y kit del corredor

Las inscripciones ya están abiertas y estarán disponibles hasta agotar existencias. El costo es de Q150 por persona, tanto para niños como para adultos. Los boletos pueden adquirirse en cualquier restaurante, Automac y por medio de la APP de McDonald´s.

Cada participante recibirá un kit del corredor que incluye playera oficial, visera, bolsa y chip de cronometraje. Además, todos los corredores recibirán su medalla al cruzar la meta.

La entrega de kits se realizará en la Ciudad de Guatemala el viernes 20 y sábado 21 de febrero, de 9:00 a 19:00 horas, en el Parque de la Industria, salón 3.

En Quetzaltenango será el viernes 27 y sábado 28 de febrero, de 9:00 a 19:00 horas, en el Centro Comercial Paulinos.

(Imagen cortesía: McDonald’s)

Correr por una buena causa

En la Ciudad de Guatemala, los fondos recaudados beneficiarán a la Fundación Infantil Ronald McDonald, que es un "hogar lejos del hogar" que brinda apoyo a familias con niños en tratamiento médico.

En Quetzaltenango, lo recaudado será destinado a las Damas Rotarias de Quetzaltenango, quienes realizan una importante labor social en la región.