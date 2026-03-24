McDonald’s se ilumina por el Día Mundial del Síndrome de Down

-

McDonald's se unió a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down iluminando diez de sus restaurantes en el horario de 18:00 a 22:00 horas.

Desde hace más de tres décadas, la compañía cuenta con el "Programa de Integración Laboral para Personas con Habilidades Distintas", un pilar fundamental en su estrategia de inclusión. En la actualidad, este programa da empleo a más de 60 colaboradores.

(Imagen cortesía: McDonald’s)

El propósito principal de esta iniciativa es brindar oportunidades laborales a jóvenes con diversas capacidades especiales, tales como Síndrome de Down, discapacidad auditiva, polio, problemas del habla y distrofia muscular, entre otras.

“ Esta iniciativa tiene más de 30 años, y hoy contamos con más de 60 colaboradores. Este 21 de marzo iluminamos los restaurantes para celebrar sus vidas e invitar a toda Guatemala a seguir construyendo un país donde todos tengamos las mismas oportunidades. ” Luis Paredes , gerente de Capital Humano de McDonald's Guatemala.

Luces por la inclusión

Los colores que brillaron esa noche tienen un mensaje muy especial: el amarillo es el color representativo del Síndrome de Down, el verde refleja la esperanza y el rojo significa el amor.

Estos son los restaurantes que se sumaron a esta actividad: Roosevelt San Juan, Álamos, Naranjo, Restaurante 100, Amatitlán Metroplaza, Cayalá, Aguilar Batres, Frutal, Montblanc y Chimaltenango Interamericana.

Oportunidades abiertas

McDonald's mantiene siempre sus puertas abiertas para conocer a nuevos talentos. Los interesados en formar parte del programa, o sus familiares, pueden comunicarse al correo electrónico capitalhumanomcd@mcd.com.gt o presentarse en las oficinas de Recursos Humanos, ubicadas en la Universidad de la Hamburguesa, segundo nivel de McDonald's Liberación.