McDonald’s premia la creatividad e imaginación de los niños

McDonald's celebró la premiación de su XI edición del Certamen de Cuentos Infantiles, una actividad creada para promover el desarrollo integral de los niños y despertar su interés por la literatura.

Este evento viene a ser parte de su pilar "Conexión con la Comunidad". Este año el Certamen de Cuentos se llevó a cabo bajo el lema, "Yo amo la Naturaleza", invitando a los pequeños escritores a plasmar su creatividad y amor por el medio ambiente.

Luego de un proceso de evaluación, 12 niños fueron galardonados por sus historias. Cada ganador recibió una fiesta para 30 personas en su restaurante McDonald's favorito y la publicación de su cuento.

Los ganadores en esta última edición del Certamen de Cuentos fueron:

Tania Camila Pacheco Xicay - La Abeja Trabajadora Darolyn Marioly Vásquez Argueta - El Gato Gabino y la Semilla Valiente Allison Janeth Socop Say - El Leñador que Cuida la Naturaleza María Reneé Barrera Lucero - Mariana y la Naturaleza Aaron Stevan Pelicó Tocaya - El Fotógrafo del Cambio Dulce Sofía Vásquez Zacarías - Los Guardianes de Econéaterra Emily María Alejandra González Escalante - Las Hadas del Bosque Marcos Daniel Chicoj Estrada - Los Guardianes del Bosque Verde Fátima del Milagro de León Vega - La Semilla que Soñaba Volar Naomy Nicole Palacios Gano - El Secreto del Árbol Viejo Juan José de León Bantes - Supercarro y Mega Contaminación Hensel René Morales García - Mi Pinito

Finaliza la convocatoria para participar en el Certamen de Dibujo

Asimismo, la marca realizó su Certamen de Dibujo. Este concurso invita a los niños a expresar a través del arte, cómo contribuirán a su país en el futuro.

Este año, el certamen tuvo como tema principal, "¿Qué haré por Guatemala cuando sea grande?", motivando a que los participantes plasmaran sus ideas y sueños para el futuro del país.

La convocatoria ya ha sido cerrada y actualmente, se encuentra en procesos de revisión para elegir a los ganadores.

Niños de cuatro a 12 años participaron en esta iniciativa, distribuidos en cuatro categorías: hasta cinco años, de seis a siete años, de ocho a 10 años y de 11 a 13 años.

“ Nos enorgullece impulsar iniciativas que estimulan la creatividad de los niños y su amor por la lectura, inspirándolos a soñar y a construir un futuro mejor para Guatemala ” Rodrigo Cofiño , managing director de McDonald’s Guatemala.

La premiación se realizará en noviembre y se seleccionarán 12 ganadores (3 por cada categoría), quienes se harán acreedores de una fiesta para 30 personas en su restaurante McDonald's favorito. Los ganadores serán contactados directamente por representantes de McDonald's.