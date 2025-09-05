McDonald’s Reformadores: el nuevo restaurante en Villa Nueva

-

McDonald's continúa expandiendo su presencia en el país, al inaugurar oficialmente las puertas de su restaurante número 118, ubicado en bulevar Reformadores, zona 4 del municipio de Villa Nueva.

Gracias a esta apertura se brindaron 62 nuevos puestos de trabajo, lo que contribuye significativamente al crecimiento económico de los villanovanos.

“ Con McDonald's Reformadores ofrecemos una experiencia moderna, cómoda y accesible, que combina nuestros productos de calidad con un ambiente pensado para todos. ” Cecilia Búcaro , gerente de mercadeo de McDonald's Guatemala.

El nuevo recinto cuenta con cinco pantallas digitales para toma de órdenes, McCafé con variedad de bebidas y postres; y una plaza exterior para disfrutar de los McMenú favoritos al aire libre. Además, posee AutoMac y McDelivery.

(Fotografía cortesía: McDonald’s)

Compromiso con el medio ambiente

Para McDonald's es importante el cuidado del medio ambiente, por lo que en este nuevo espacio se integró una planta de tratamiento de aguas residuales, aires acondicionados eficientes para reducir el consumo energético, programa de reciclaje y un sistema de separación de desechos.

Adicionalmente, la marca estará colocando diez casitas para pájaros en el perímetro del bulevar Reformadores, para incentivar el cuidado de la fauna en el sector.

Compromiso con la comunidad

Durante el evento de inauguración, la empresa realizó un donativo de Q20 mil en especie a la 25 Compañía de Bomberos Voluntarios de Villa Nueva, para agradecerles por la labor que realizan en beneficio de la sociedad.

(Fotografía cortesía: McDonald’s)

McDonald's Reformadores tendrá un horario de atención a sus invitados de lunes a domingo de 6:00 a 22:00 horas, ofreciendo desayunos, almuerzos, cenas y opciones de café y postres durante todo el día.