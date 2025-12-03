"Él me fichó a mí": Florinda Meza habla de su relación con Chespirito

-

Así comenzó la historia de amor entre Florinda y Roberto Gómez Bolaños.

La actriz mexicana comparte detalles inéditos del inicio de su relación con Chespirito durante su visita a Argentina para el programa La mañana con Moria.

Florinda recordó cómo comenzó el cortejo de Chespirito. (Foto: X)

Durante la charla con Moria Casán, Florinda Meza confesó cómo surgió su historia de amor y cómo él le insistió durante años, aunque ella no quería porque estaba casado.

"Roberto siempre me cortejó. Yo siempre pensé: soy una joven y él es un viejo, recordó Meza y aseguró que en ese entonces no tenía pareja, ya que estaba dedicada a su carrera.

La actriz aseguró que al inicio no quería una relación. (Foto: X)

"Era mujeriego", le dijo Moria sin rodeos, a lo que Florinda contestó: "No era eso precisamente, pero fue muy famoso y las mujeres se le iban encima. Él me fichó a mí".

Entre poemas y flores, Roberto la cortejó durante años. (Foto: X)

"Él me hacía poemas y dibujos a lápiz mientras estaba actuando. Todos los días me llevaba una flor a donde yo estuviera. Toda la vida me dijo que yo era su mujer ideal. Cuando un hombre te divierte, es un peligro", comentó la actriz, sin entrar en detalles del matrimonio previo de Roberto.