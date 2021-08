“Me salvaron”: Lyn May revela cómo recuperó las ganas de vivir

La actriz y vedete, Lyn May, reconoció que trató de suicidarse luego que las intervenciones estéticas le desfiguraran el rostro, pero aseguró que la salvaron.

"Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir", manifestó a la periodista Mara Patricia Castañeda, quien la entrevistó en su canal de YouTube.

May contó que su tragedia inició cuando una mujer le ofreció procedimientos estéticos para levantarle los pómulos. Le dijo que mejorarían la estructura de su rostro.

"Ignorante, acepté", dijo, sin saber que le inyectarían aceite comestible en la cara y le cambiarían la vida para siempre.

El aceite que le inyectaron desfiguró de inmediato su rostro, al extremo de casi perder sus rasgos originales. Hecho que la lanzó una profunda depresión, pues todo ocurrió cuando tenía solo 30 años, ahora tiene 68 y dice estar embarazada de gemelos.

"Mis hijas estaban de por medio y ellas me salvaron la vida, (pensé) se van a quedar solas mis hijas, mi mamá y mis hermanos y ¿qué van a hacer? Así que, aquí me tienen trabajando", manifestó May.

Durante la entrevista, la vedete recomendó a las personas que "no se dejen inyectar nada, porque ahorita te dicen muchas cosas y no sabes qué es... Dicen que es colágeno y otras cosas, y al final uno dice sí y les cree y aplican otras sustancias", manifestó.