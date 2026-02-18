Inestabilidad política por elecciones de segundo grado podría afectar la economía

-

El desarrollo transparente y ordenado de las elecciones de segundo grado será determinante para sostener la confianza de inversionistas, señalan expertos.

La inestabilidad política derivada de las elecciones de segundo grado que se desarrollan en el país podría afectar las expectativas económicas y la percepción de los inversionistas, advirtieron analistas económicos.

Mientras tanto, el Banco de Guatemala (Banguat) señala que el impacto dependerá de que los procesos se realicen conforme a la ley.

El análisis surge en un contexto en el cual, el país atraviesa procesos clave para la renovación de autoridades, como la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el trabajo de las comisiones de postulación para elegir candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la futura elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Estos procesos son considerados determinantes para la institucionalidad y el Estado de Derecho, factores que influyen directamente en la confianza de los agentes económicos.

En la segunda ronda de las elecciones del CANG el MP y la PNC llevaron a cabo un operativo. (Foto: Archivo / Soy502)

De acuerdo con el Banguat, el país cerró el 2025 con un crecimiento económico estimado de 4.1 %, una cifra considerada positiva por las autoridades, que además proyectan una expansión similar para 2026.

Sin embargo, especialistas advierten que la estabilidad política es clave para sostener ese desempeño.

David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que la coyuntura política tiene efectos directos en la percepción económica y que la inestabilidad política "lo que genera es incertidumbre".

"El país ya sabe qué significa tener esa incertidumbre como ocurrió a finales del 2023, cuando inclusive hubo bloqueos y manifestaciones. De alguna manera esa incertidumbre se ve reflejada en estas mediciones de expectativas económicas", explicó el experto.

LEA MÁS: Arranca semana decisiva para designación de los próximos magistrados de la CC

Señaló que el Banguat construye un índice de condiciones económicas que históricamente ha mostrado que cuando las personas tienen una visión negativa del futuro los lleva muchas a posponer decisiones para la inversión o incluso a retirarse.

"El tema aquí es la incertidumbre que puede generarse en cuanto a posibles transiciones, que se den o que no se den y la incertidumbre se traduce en pausas para tomar decisiones", explicó el investigador.

Además, reconoció que es pronto para decir qué consecuencias tendrá la inestabilidad política por lo que será necesario verificar la encuesta de expectativas económicas y el índice mensual de actividad económica que elabora el Banguat.

"Las calificadoras, cuando analizan el riesgo país, revisan este tipo de factores que pueden en algún momento generar desafíos de gobernabilidad", agregó Casasola.

Las elecciones de segundo grado se desarrollarán en las próximas semanas en el país. (Foto: Archivo / Soy502)

El experto mencionó que muchas de las actividades que se ven en la coyuntura nacional "se pudieran manifestar en una situación adversa para la economía".

Pedro Prado, coordinador de investigación y consultoría económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), coincidió en que las elecciones de segundo grado tienen implicaciones económicas, especialmente en la percepción de los inversionistas.

"Por eso la importancia de que todo se haga en un marco de transparencia para que se garantice un Estado de Derecho, porque es evidente que el sistema de justicia requiere una reforma, y eso va a garantizar un Estado de Derecho", precisó el coordinador.

Subrayó que la certeza jurídica es un elemento fundamental para atraer inversiones que generen empleo y crecimiento económico.

LEA TAMBIÉN: Así es el proceso de elección de magistrados de la CC

"Eso es lo que buscan los inversionistas", afirmó Prado y destacó que estos pueden ayudar al país a generar fuentes de empleo necesarias para evitar problemas estructurales en el país, como el de la migración irregular.

"Si no se resuelva el tema del Estado de Derecho, va a ser difícil que se logre un mayor crecimiento económico y que ese crecimiento económico se transforme en bienestar para la población", advirtió Prado.

El experto señaló que esto debe ser importante para toda la ciudadanía que debería tener una atención muy focalizada en estas elecciones de segundo grado, porque "precisamente estamos hablando de un tema trascendental".

Prado concordó que si se genera un clima de desconfianza por la coyuntura de las elecciones de segundo grado podría pausar las decisiones de los inversionistas.

Durante varios minutos en las elecciones de segunda vuelta del CANG el conteso de votos se llevó a cabo sin energía eléctrica. (Foto: Archivo / Soy502)

"Si no se respetan las reglas en estas elecciones, desde luego que va a afectar la percepción de los inversionistas y puede tener más repercusiones económicas", afirmó.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat y la Junta Monetaria, fue consultado si la inestabilidad política por las elecciones de segundo grado puede afectar la economía del país.

"Es difícil adelantarse. creo que son elecciones importantes que esperamos sean en el marco de lo que dice la ley", afirmó el funcionario.

Recordó que las comisiones de postulación del TSE y el MP ya están en trabajando, así como el proceso de designación de magistrados a la CC.

"Si todo va en orden, no debería haber ningún efecto", afirmó González Ricci.

Agregó que los en instituciones como Banguat, Superintendencia de Bancos, Contraloría General de Cuentas, TSE, MP y CC obedecen a lo que dice la ley.

"Estos cargos en el sector público son temporales y —los funcionarios— nos tenemos que preocupar de hacer nuestro mejor trabajo y dejar huella", aseguró el presidente de Banguat.