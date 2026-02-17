Hotel Café del Sol, opción perfecta para disfrutar del mar en Monterrico

-

Hotel Café del Sol, ubicado frente a la playa en Monterrico, ofrece hospedaje cómodo, piscinas, restaurante y ambiente ideal para familias y parejas que buscan relajarse junto al océano Pacífico y disfrutar de una escapada tranquila en la costa guatemalteca.

Además de tomar el sol en la playa y darte un chapuzón en las aguas del océano Pacífico, el Hotel Café del Sol, en Taxisco, Santa Rosa, ofrece varias opciones para almorzar con vistas al mar, así como un alojamiento cómodo por si deseas alargar tu estadía.

Este es un alojamiento de 3 estrellas ubicado frente a la playa en Monterrico y es conocido por ser un destino acogedor enfocado en familias y parejas, destacado por sus espectaculares vistas y su ambiente relajado.

Propios y visitantes disfrutan de la tranquilidad del sitio. (Foto: Hotel Café del Sol)

El lugar ofrece diversas instalaciones para el descanso y la recreación; cuenta con tres piscinas al aire libre, incluyendo una piscina para niños y áreas con jacuzzi.

Tiene servicio de restaurante frente al mar con especialidad en mariscos y cocteles tropicales, pero también ofrece platillos sencillos, como hamburguesas, que son las preferidas por los niños.

A unos pasos se encuentra el mar, donde apreciarás vistas maravillosas. (Foto: Hotel Café del Sol)

Además, ofrece habitaciones luminosas, algunas con balcón y vistas al mar. Estos cuartos no cuentan con televisores, ya que el proyecto turístico le apuesta a la relajación y desconexión.

También cuentan con Wifi gratuito en áreas comunes, estacionamiento sin costo, jardín y salón de uso compartido, el cual se utiliza para diversidad de eventos.

Detalles de la estancia

Las tarifas pueden variar según la temporada y plataforma de reserva, encontrándose opciones desde aproximadamente Q300 o $83 por noche. También arman paquetes familiares.

Asimismo, el sitio ofrece un day pass familiar a Q250, el cual incluye:

Ingreso para 2 adultos y 2 niños (menores de 8 años).

Q100 de reintegro en consumo para que disfruten su almuerzo o bebidas refrescantes.

Los turistas también disfrutan su estadía en el hotel. (Foto: Hotel Café del Sol)

¿Cómo llegar?

Para llegar al Hotel Café del Sol desde la Ciudad de Guatemala, puedes elegir entre dos rutas principales por carretera, dependiendo de si prefieres la experiencia del ferry o un trayecto continuo por tierra firme.

Rutas en automóvil

Vía La Avellana (con ferry): Es la ruta más tradicional. Debes conducir por la carretera CA-2 Oriente hacia Taxisco y luego tomar la RD-02 hasta el embarcadero de La Avellana. Desde allí, subes el vehículo a un ferry que cruza el Canal de Chiquimulilla hacia Monterrico (el trayecto dura unos 20 minutos y tiene un costo aproximado de Q75 por carro o Q20 por moto).

Es la ruta más tradicional. Debes conducir por la carretera CA-2 Oriente hacia Taxisco y luego tomar la RD-02 hasta el embarcadero de La Avellana. Desde allí, subes el vehículo a un ferry que cruza el Canal de Chiquimulilla hacia Monterrico (el trayecto dura unos 20 minutos y tiene un costo aproximado de Q75 por carro o Q20 por moto). Vía Iztapa (terrestre): Puedes conducir hacia el Puerto de San José e Iztapa, cruzando el puente sobre el Canal de Chiquimulilla. Esta ruta implica un pago de peaje (aprox. Q15) y suele ser un trayecto más largo en distancia total.

Puedes conducir hacia el Puerto de San José e Iztapa, cruzando el puente sobre el Canal de Chiquimulilla. Esta ruta implica un pago de peaje (aprox. Q15) y suele ser un trayecto más largo en distancia total. Si eliges la segunda opción, puedes utilizar Waze o Google Maps para guiarte mejor.

Transporte público

La empresa Starbus ofrece un servicio directo que te deja en el pueblo de Monterrico.

Este sale desde la Calzada Raúl Aguilar Batres 7-55, Zona 12, en un horario diario de 5:45 de la mañana.

El pasaje tiene un costo de entre Q. 55 y Q100 (entre $7 y $14).

Ruta por Transbordos