Historia y fe rodean a Jesús Nazareno de la Reseña en San Cristóbal Verapaz

La devoción por Jesús Nazareno de la Reseña continúa transmitiéndose entre generaciones, convirtiendo cada procesión en un momento de encuentro espiritual y cultural que fortalece la identidad y mantiene viva una de las tradiciones más importantes de San Cristóbal Verapaz.

La imagen de Jesús Nazareno de la Reseña es considerada la efigie más emblemática de la Semana Santa en San Cristóbal Verapaz, donde su historia y profunda devoción la han convertido en un símbolo de la religiosidad católica en la región.

Christian Molineros, presidente de la Agrupación de Custodia y encargado de la venerada imagen, explicó que se trata de una obra del siglo XVII, atribuida al escultor Alonso de la Paz y Toledo.

La venerada imagen del Nazareno de la Reseña es considerada símbolo de fe en San Cristóbal Verapaz. (Foto: Edwin Guá/Colaborador)

Aunque la parroquia donde se resguarda fue fundada en 1544 por padres dominicos, entre ellos fray Francisco de Viana, considerado el apóstol de los pocomchíes, se estima que la escultura habría llegado al poblado durante el siglo XVIII, consolidándose con el paso de los años como una de las expresiones de fe más importantes de la Verapaz.

Molineros detalló que la imagen mide 1.60 metros de altura, es articulada y posee el cuerpo tallado y encarnado, características que resaltan el trabajo artístico y el valor patrimonial de la efigie.

La ferviente devoción por Jesús Nazareno de la Reseña perdura, y los fieles se preparan para acompañarlo con fe y solemnidad en su recorrido procesional. (Foto: Mario Cruz)

Además, cuenta con un inventario de piezas de platería colonial que la engalanan durante sus procesiones, aportándole solemnidad y reforzando su relevancia histórica.

A lo largo del tiempo, la devoción hacia el Nazareno, conocido como "El Amado de la Verapaz", ha trascendido las fronteras municipales y departamentales, atrayendo a fieles de distintas comunidades.

Durante la Semana Mayor, el Nazareno recorre el casco urbano de este municipio altaverapacense acompañado por las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad, San Juan y María Magdalena.

Sus cortejos procesionales oficiales se realizan el Jueves Santo y el Viernes Santo por la mañana, jornadas en las que se congregan cientos de devotos.

La devoción hacia “El Amado de la Verapaz” continúa creciendo con el paso de los años. (Foto: Edwin Guá/Colaborador)

Tradición que fortalece la fe

Recientemente, el domingo 8 de febrero, como parte de las actividades precuaresmales, Jesús Nazareno de la Reseña recorrió las principales calles del municipio luego de la celebración de la eucaristía en el templo parroquial.

La imagen transitó por calles y avenidas cercanas al parque central, donde se realizó la bendición a los cuatro puntos cardinales, en un acto solemne que reunió a vecinos y visitantes.

El cortejo procesional reúne cada año a visitantes de varios puntos del país en San Cristóbal Verapaz. (Foto: Edwin Guá/Colaborador)

Durante el recorrido, fieles de distintas edades participaron en el cargado del anda, mientras otros aguardaban su turno como parte del acto penitencial y de la manifestación pública de fe.

La jornada congregó a devotos provenientes de varios puntos del país, quienes acompañaron la conmemoración de los 148 años de presencia y devoción del Nazareno de la Reseña en el municipio.

Por segundo año consecutivo, la efigie procesionó en solitario, sin la tradicional compañía de Nuestra Señora de la Soledad.

Para vecinos y visitantes, acompañar al Nazareno representa renovar la fe y mantener vivas las costumbres heredadas, consolidando a San Cristóbal Verapaz como uno de los destinos religiosos más importantes del norte del país.