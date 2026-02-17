¡Está de vuelta! Miley Cyrus anuncia especial de “Hannah Montana" (video)

Miley Cyrus celebrará los 20 años de "Hannah Montana" con un gran sorpresa para sus fans.
La serie que impulsó una franquicia global con productos, videojuegos, dos películas y una colección musical que acumuló 14 discos de platino y 18 de oro en todo el mundo, regresa a la pantalla chica.
Con motivo de celebrar su vigésimo aniversario, "Hannah Montana" llegará a Disney+ el próximo 24 de marzo.
Este homenaje, que celebra dos décadas del debut de la serie, ofrecerá una vuelta nostálgica al pasado con el fin de reactivar la conexión entre Cyrus, la marca Disney y varias generaciones de fans.
Lo que hay detrás
De acuerdo con lo informado por la famosa plataforma, el especial contará con una entrevista entre Miley Cyrus y Alex Cooper, la cual dará a conocer anécdotas y la historia detrás de la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop juvenil.
Disney también mostrará material de archivo nunca antes visto y la reconstrucción de algunos de los escenarios más emblemáticos, como el salón de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah.