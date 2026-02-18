Mourinho, sobre Vinicius: "Marcó un gol de otro mundo ¿Por qué lo celebra así?"

-

El entrenador del Benfica, José Mourinho, explicó en la conferencia de prensa posterior al encuentro que mantuvo una conversación con Vinicius Jr. tras la polémica vivida durante el partido de este martes. El juego se detuvo momentáneamente después de que el delantero del Real Madrid denunciara presuntos comentarios racistas por parte de Prestianni.

Según relató el técnico portugués, decidió acercarse al futbolista brasileño para preguntarle por la forma en que celebró el tanto decisivo. "Le comenté que había marcado un gol extraordinario y que no entendía por qué lo festejaba de esa manera. Le pregunté por qué no celebrarlo como lo hacían figuras como Di Stéfano, Pelé o Eusébio. Es algo que no termino de comprender", señaló.

El único tanto del encuentro llegó gracias a Vinicius, quien dio el triunfo 0-1 al conjunto blanco en el duelo de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones frente al Benfica. Tras anotar, el atacante celebró bailando junto al banderín de córner.

Mourinho se ha cansado de Vinicius y solo ha jugado dos veces contra él



Literalmente no le soporta nadie pic.twitter.com/UM0Pqgu35x — Álex (@LxoMessismoFCB) February 17, 2026

Poco después del festejo, Prestianni se acercó y, cubriéndose la boca, le dijo algo al oído. Vinicius interpretó esas palabras como un insulto de carácter racista y lo comunicó al árbitro, lo que llevó a activar el protocolo correspondiente.

Mourinho aseguró que habló con ambos jugadores y que cada uno le ofreció una versión distinta de lo ocurrido. Por ello, prefirió adoptar una postura prudente y mantener el equilibrio, recordando que situaciones tensas como esta forman parte, en ocasiones, de lo que sucede dentro del terreno de juego.