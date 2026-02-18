Codedes podrían construir 35 libramientos Chimaltenango o 6 puentes Belice II

-

Autoridades aún analizan la cantidad de dinero que no se ejecutó en 2025 que será trasladada a los Codedes para este año.

Con la aprobación de la readecuación presupuestaria y la reforma a varias leyes que llevó el Congreso de la República, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) podrían llegar a tener alrededor de Q 10,900 millones para ejecutar proyectos durante este año.

La cantidad de dinero que sería repartida entre los 340 municipios del país representa el 6.67 % del total del presupuesto de la nación aprobado para 2026, lo que a su vez significa que por cada Q 1 que entre a las arcas nacionales unos Q 0.07 serán enviados a los Codedes.

El dinero que recibirán lo Consejo es tanto que, al compararlos con proyectos reconocidos, los datos pueden llegar a sorprender, por ejemplo, se podrían construir 35 libramientos de Chimaltenango o 6 Puentes Belice II, también se podrían construir más de 250 escuelas bicentenario.

Los Codedes ejecutaron el 62.19 % de su presupuesto durante el 2025. (Foto: Archivo / Soy502)

De dónde provienen los fondos

Los Codedes recibirán fondos provenientes de dos rubros específicos, el primero está sustentado en el Artículo 23 del Decreto 03-2026, para la ampliación presupuestaria para este año y precisa que recibirán Q 6,312.1 millones.

El segundo aporte se respalda con el Decreto 7-2025 denominado Ley de Codedes, el cual permite que los fondos que no fueron ejecutados en el año anterior sean asignados nuevamente a los Consejos para que los proyectos no se pausen.

Bajo esa premisa y según el Tablero de Desembolsos de los Codedes administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y alimentado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), los Consejos podrían recibir otros Q 4,629.8 millones.

Esto porque en 2025 los Codedes tenían un presupuesto vigente de Q 12,246.7 millones y ejecutaron el 62.19 % es decir Q 7,616.8 millones.

En total, los Consejos podría tener un presupuesto de Q 10,941.9 millones este año, pero debido a que el Legislativo también modificó la Ley de Codedes, el monto podría ser menor.

Lo anterior se debe a que tanto el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) analizan cuáles proyectos de los Codedes pendiente en 2025, aún pueden ser utilizados este año.

Durente el año pasado los Codedes no ejecutaron más de Q 4,600 millones que tenía asignados. (Foto: Archivo / Soy502)

Esto pasa porque el monto que no se ejecutó durante 2025 ya no puede ser traslado íntegramente a 2026, sino que debe haber un estudio que verifique que la obra se encuentre registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y que también en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Incluso, la ley precisa que, en los casos en que un saldo por devengar, tenga pendiente el detalle de la obra por parte del Codede, la información presupuestaria aún podrá ser ingresada al SIAF.

Asimismo, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) confirmó que dicho trabajo aún está en marcha y que el monto total que recibirán los Codedes será oficializado en el la sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) donde deberá ser ratificado.

¿Qué se puede construir con ese dinero?

Para dimensionar la cantidad de dinero que los Codedes podrían recibir durante este año, Soy502 hizo el ejercicio de investigar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala (Guatecompras) el precio oficial de seis proyectos reconocidos.

De tal cuenta, en octubre de 2024 la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDGA) adjudicó un evento de licitación pública para remodelar el Estado Nacional Doroteo Guamuch Flores para el cual se asignó Q 32.4 millones.

Con el dinero que se recibirán los Codedes durante este año, las autoridades podrían remodelar el estadio en 337 ocasiones.

(Infografía: Carlos Alvarez / Soy502)

Durante 2022 y 2023, el Ministerio de Comunicaciones a través del Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), adjudicó la construcción de 13 escuelas bicentenario en 11 departamentos del país.

En promedio, cada escuela cuesta un estimado de Q 41.6 millones, lo que significa que con los fondos que recibirán los Consejos este año se podría construir 263 escuelas de este tipo, que según Guatecompras constan de instalaciones adecuadas a las necesidades actuales para albergar a los estudiantes.

Otro proyecto reconocido es el paso a desnivel que actualmente se construye en la Calzada Roosevelt y 9 avenida de la zona 11 capitalina, los registros de Guatecompras señalan que fue adjudicado en mayo de 2022 por un monto de Q 44.9 millones.

Esto significa que, con los más de Q 10,900 millones que podrían tener los Codedes en el 2026, el Fondo Social de Solidaridad podría construir 243 pasos a desnivel similares al de la Calzada Roosevelt.

En lo que se refiere a proyectos más grandes, los resultados también llaman la atención; por ejemplo en febrero de 2023 el Ministerio de Comunicaciones a través de la UCEE adjudicó la construcción del Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango.

El hospital contará con espacio de consulta externa, área de emergencia, áreas de personal, servicios, suministros, administrativa, encamamiento y otros módulos como cocina, elevadores y rampas. En total el proyecto costará Q 259.9 millones.

(Infografía: Carlos Alvarez / Soy502)

Con el dinero que recibirán los Codedes podrían construirse en total 42 hospitales con las características del que se construye en Coatepeque.

Otro proyecto es el libramiento de Chimaltenango, tramo que del kilómetro 48 conecta al kilómetro 62 de la ruta CA-1 Occidente.

El proyecto se adjudicó en julio de 2014 y contemplaba la adquisición de terrenos para el derecho de vía y cortes en montañas lo cual dificultó su avance. En total en la licitación que se adjudicó el Gobierno erogó Q 312.9 millones.

Esto significa que con el dinero destinado a los Codedes en 2026 el Gobierno podría construir 35 proyectos similares al libramiento de Chimaltenango.

Por último, un proyecto que a acaparado mucho la atención en las últimas semanas es el puente Belice II, para el cual recientemente la Corte de Constitucionalidad emitió una ejecutoria para garantizar su construcción.

Según Guatecompras, el evento de licitación se adjudicó en octubre de 2022 por un monto de Q 1,785 millones y consiste en la construcción de una armadura tipo Warren de 269 metros de longitud y dos niveles de carpeta de rodadura, vehicular y tren.

(Infografía: Carlos Alvarez / Soy502)

Con el dinero que pueden llegar a recibir los Codedes este año el Gobierno podría construir 6 puentes Belice II.

Otro dato es que con el dinero que no se ejecutó el año pasado se podrían construir 2 puentes de ese tipo y sobrarían Q 1,059.8 millones.