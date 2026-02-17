Rumores colocan a Adria Arjona como "Wonder Woman" de James Gunn

La actriz sigue siendo una fuerte candidata para los fans de DCU para interpretar a la heroína.
En los últimos días han surgido rumores y peticiones en redes sociales de fans para que Adria Arjona pueda ser la intérprete de "Wonder Woman" de James Gunn.
De acuerdo con el portal DeuxMoi, Arjona es una de las actrices que más fuerza ha cobrado para el papel.
Este medio fue el que acertó cuando Barry Keogham y Lady Gaga serían los elegidos para interpretar a "Joker" y "Harley Quinn" en "The Batman" y "Joker: Folie a Deux".
Al consultarle al cineasta sobre esta posibilidad, dijo:
"Sigo a Adria en Instagram y de repente todo el mundo sale y dice que significa que va a ser Wonder Woman. Sería una gran Wonder Woman, por cierto. Hemos sido amigos y nos conocemos desde hace 7 años".
Mientras que Adria reveló sentirse agradecida con Gunn, ya que "The Belko Experiment" fue su debut, asegurando que "me dio mi primera película, le debo mucho".
Cuando se le preguntó sobre si ese follow significaría algo sobre sus posibilidades de ser Wonder Woman, simplemente cruzó los dedos, como señal de esperanza.
*Con información de AS