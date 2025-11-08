Versión Impresa
¡Me voy a casar por la iglesia! la confesión de Ángela Aguilar acerca de Nodal

  • Por Selene Mejía
07 de noviembre de 2025, 18:02
Ángela Aguilar anunció su boda religiosa. (Foto: Ángela Aguilar)

Ángela Aguilar reveló a sus fans que se casaría por la iglesia con Christian Nodal en 2026. 

La pareja se casó por lo civil el 24 de julio de 2024, en un enlace secreto que dio de qué hablar, por la polémica que los envuelve, ya que Nodal era pareja de Cazzu, quien acababa de tener a su primera hija Inti, cuando comenzó a salir con la cantante. 

Durante un encuentro en la calle con sus fans, donde les firmó autógrafos, la integrante de la dinastía Aguilar les contó la noticia. "Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia", dijo. 

Uno de los seguidores le preguntó: "¿Puedo ser el padrino?" y ella lo vio extrañada contestando: "A ver si te deja mi marido". 

La noticias se ha regado como la espuma, ya que la grabación se subió a las redes sociales, provocando diversas reacciones. 

En redes sociales los ataques contra la intérprete estadounidense continúan, más desde que se supo que Nodal le negó a Cazzu que ella pudiera viajar para hacer conciertos junto a su pequeña. 

@artistastrendingnow1 Angela Aguilar se va a casar por La Iglesia en Mayo ‍♂ con Christian Nodal #YOGANE ‍♂ LIBRE CORAZÓN TOUR 2025 The Pavilion at Toyota Music Factory #AngelaAguilar #ChristianNodal #voyasertia #fandesurelacion ♬ original sound - Artistastrendingnow


