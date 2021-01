Daria Shkurikhina, campeona olímpica rusa en gimnasia rítmica, perdió su apartamento tras un terrible incendio del cual no se percató, pues había perdido el olfato a causa del Covid-19.

"Simplemente no tengo palabras. Entiendo que he puesto a la gente en peligro y que tengo la culpa. He sido muy estúpida. Lo principal es que todos están vivos. Todavía estoy en estado de shock", dijo en una entrevista a la agencia rusa East2West.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Дарья Шкурихина (@daria_shkurikhina_)

La medallista explicó que el incendio fue iniciado por una vela que encendió para celebrar la Navidad Ortodoxa.

Al parecer, sus mascotas, un gato y una chinchilla, la tiraron mientras ella estaba en la cocina y por estar ocupada y por carecer de olfato debido a que padece Covid-19, no se dio cuenta del olor al humo.

La gimnasta, logró rescatar su medalla olímpica, la cual quedó intacta, pero su hogar quedó completamente calcinado.

Por suerte, la joven logró huir y alertar a sus vecinos, quienes llamaron a los bomberos.

La medalla sobrevivió a las llamas. (Foto: Instagram)

Shkurikhina fue campeona olímpica en Beijing 2008 en gimnasia rítmica por conjuntos, además fue triple oro en el Mundial de Grecia 2007 y pentacampeona europea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Дарья Шкурихина (@daria_shkurikhina_)