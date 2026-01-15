Vive una experiencia única en la "Noche de Campamento del Zoo"

Disfruta de una noche diferente y aprende más de los animales del zoológico.
OTRAS NOTICIAS: Así funcionará el Aerometro en la ciudad (video)
El Zoológico La Aurora te invita a acampar en su gran "Noche de Campamento".
Además de disfrutar de una velada al aire libre, serás testigo de los sonidos y comportamientos de los animales durante toda la noche.
La actividad será el sábado 21 de febrero, a partir de las 16:00 horas.
El costo de la entrada es de Q150 adultos y Q125 niños de 2 a 12 años. Este precio incluye ingreso al parque y cena, desayuno y parqueo.
El cupo es limitado, si quieres participar debes llevar tu propia tienda de acampar.
Para mas información y adquirir tus entradas puedes comunicarte al 2463-0463 ext. 3 o escribir al correo: educaurorazoo@gmail.com