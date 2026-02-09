Versión Impresa
La medida que tomaron agentes de tránsito tras denuncias en zona 1 (video)

  • Por Jessica González
09 de febrero de 2026, 08:24
Vecinos han denunciado a las personas que apartan parqueos en las calles. (Foto: archivo/Soy502)

Estas acciones se tomaron atendiendo las denuncias de varios vecinos. 

Este lunes 9 de febrero, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) salieron a las calles para atender las denuncias de varios vecinos, quienes afirman que parqueadores están invadiendo espacios públicos.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirmó que agentes están retirando varios obstáculos colocados en las calles para apartar parqueo.

"Ahora mismo se está realizando una limpieza de obstáculos en el área del Centro Histórico", comentó.

Montejo afirma que los parqueadores se molestan y la "agarran" contra los agentes, sin embargo, asegura que es necesario atender el orden y respetar las normas.

Estas jornadas de acción continuarán en hospitales, áreas cercanas a escuelas y lugares con alta demanda.

