La medida que tomaron los vecinos en el lugar ante el temor de derrumbes

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Vecinos bloquean el acceso vehicular tras el derrumbe registrado en Villa Nueva.

Vecinos de la colonia El Paraíso, en la zona 5 de Villa Nueva, decidieron bloquear el ingreso de vehículos tras el derrumbe ocurrido en el sector, como medida preventiva ante el temor de nuevos incidentes.

Vecinos de la colonia El Paraíso, en la zona 5 de Villa Nueva, decidieron bloquear el ingreso de vehículos tras el derrumbe ocurrido en el sector, como medida preventiva ante el temor de nuevos incidentes.

: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/Nzzxh3Pgco — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 18, 2026

La decisión fue tomada por residentes del área, quienes colocaron obstáculos para impedir el paso de automóviles, con la intención de resguardar el lugar mientras continúan las labores de emergencia.

El derrumbe ocurrió durante trabajos para un paso a desnivel. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sin embargo, la tensión aumentó cuando un conductor intentó ingresar por la fuerza a la colonia. Esto provocó una reacción violenta por parte de algunos pobladores, quienes arremetieron contra el vehículo para evitar su paso.

Vecinos reaccionan de forma violenta contra vehículo para impedir el paso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Derrumbe

El incidente se registró cuando trabajadores realizaban excavaciones en un pozo como parte de la construcción de un paso a desnivel en la 9a. calle y 1a. avenida de la colonia El Paraíso. Durante las labores, se produjo un derrumbe que provocó la caída de varios obreros al fondo de la excavación.

Trabajadores caen a pozo durante labores en zona 5 de Villa Nueva.

_Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/1AeZmuAkMZ — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) April 18, 2026

De forma preliminar, se reportó el fallecimiento de uno de los trabajadores, mientras que otros permanecen soterrados. Equipos de socorro continúan en el lugar realizando labores de rescate, y hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima mortal.