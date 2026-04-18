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La medida que tomaron los vecinos en el lugar ante el temor de derrumbes

  • Por Susana Manai
18 de abril de 2026, 15:29
La medida busca evitar riesgos ante posibles nuevos incidentes. (Foto: Wilder López/Soy502)

La medida busca evitar riesgos ante posibles nuevos incidentes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Vecinos bloquean el acceso vehicular tras el derrumbe registrado en Villa Nueva. 

ARTÍCULO RELACIONADO: Tragedia en Villa Nueva: trabajadores caen en un pozo (video) 

Vecinos de la colonia El Paraíso, en la zona 5 de Villa Nueva, decidieron bloquear el ingreso de vehículos tras el derrumbe ocurrido en el sector, como medida preventiva ante el temor de nuevos incidentes. 

La decisión fue tomada por residentes del área, quienes colocaron obstáculos para impedir el paso de automóviles, con la intención de resguardar el lugar mientras continúan las labores de emergencia.

El derrumbe ocurrió durante trabajos para un paso a desnivel. (Foto: Wilder López/Soy502)
El derrumbe ocurrió durante trabajos para un paso a desnivel. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sin embargo, la tensión aumentó cuando un conductor intentó ingresar por la fuerza a la colonia. Esto provocó una reacción violenta por parte de algunos pobladores, quienes arremetieron contra el vehículo para evitar su paso.

Vecinos reaccionan de forma violenta contra vehículo para impedir el paso. (Foto: Wilder López/Soy502)
Vecinos reaccionan de forma violenta contra vehículo para impedir el paso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Derrumbe

El incidente se registró cuando trabajadores realizaban excavaciones en un pozo como parte de la construcción de un paso a desnivel en la 9a. calle y 1a. avenida de la colonia El Paraíso. Durante las labores, se produjo un derrumbe que provocó la caída de varios obreros al fondo de la excavación.

De forma preliminar, se reportó el fallecimiento de uno de los trabajadores, mientras que otros permanecen soterrados. Equipos de socorro continúan en el lugar realizando labores de rescate, y hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima mortal.

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