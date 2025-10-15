En medio de crisis, Sistema Penitenciario alquila camioneta blindada

-

El Sistema Penitenciario alquiló una camioneta blindada. El arrendamiento ocurre en medio de la crisis por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.

En medio de la crisis por la fuga de 20 privados de libertad de alta peligrosidad, el Sistema Penitenciario (SP) adjudicó el arrendamiento de una camioneta blindada para uso del director de esa institución.

El proceso, de acuerdo al portal de Guatecompras, inició el 9 de octubre, cuando aún se desconocía públicamente la fuga de los reos, pero se adjudicó el 13 de octubre, en plena crisis y cuestionamiento a las autoridades.

El SP pagará Q89,700 por el alquiler de la camioneta blindada, la cual usarán por 78 días.

Esta es la requisición realizada por el Sistema Penitenciario para el alquiler de una camioneta blindada. (Foto: Captura de pantalla)

Características

Dentro del proceso, el SP pidió que la camioneta blindada cumpliera con ciertas características, entre estas que el blindaje fuera nivel 7 como mínimo.

También que el habitáculo completo con capacidad para resistir impactos de calibres 7.62x39 milímetros y 5.56x45 milímetros, así como piso protegido con material balístico y neumáticos con protección balística, entre otros.

Estas son las especificaciones técnicas que solicitó el SP para el alquiler de la camioneta blindada. (Foto: captura de pantalla)

Debido a que solo se recibió una oferta, el SP adjudicó el alquiler a Renta de Autos Guatemala, S.A.

La fuga

El pasado 12 de octubre, el entonces director del SP, Ludin Godínez, confirmó la fuga de 20 privados de libertad, todos, líderes del Barrio 18.

Hasta el momento, las autoridades desconocen cuándo y cómo lograron la fuga, aunque es eminente la complicidad de miembros del Sistema Penitenciario.

La Policía Nacional Civil realiza operativos para recapturar a los pandilleros, uno de ellos, ya fue ubicado. Mientras, el Ministerio Público investiga la fuga y otros actos de corrupción en el Ministerio de Gobernación.