Mega Convite Nacional recorre el Paseo Sexta Avenida este domingo 12 de octubre

-

En el desfile también participan botargas de distintos personajes para amenizar la actividad.

Según información del Ministerio de Cultura y Deporte, actualmente existen 10 convites que han sido reconocidos, tras acuerdos ministeriales, como patrimonio cultural.

Y este domingo 12 de octubre desde las 9:00 horas se realiza el primer encuentro que celebra esta riqueza cultural, denominado Mega Convite.

"Esta actividad es un desfile lleno de alegría, baile y música, signos de un patrimonio vivo," indicó el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la invitación al evento.

Desde horas de la madrugada los grupos representantes se movilizaron de distintos departamentos. (Ministerio de Cultura y Deporte)

Por su valor histórico y artístico, esta actividad contará con la representación de 66 convites de 14 departamento de la nación.

El recorrido inició desde la 18 calle en destino hacia la Plaza de la Constitución, de la zona 1, donde se contará con la presentación de marimba orquesta de Checha y su India Maya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dito Umaña (@dito_umanatv)

Durante el recorrido se instalaron puestos de asistencia médica y de hidratación para brindar asistencia. Y se espera que finalice a las 15:30 horas, por lo que se recomienda considerar posible circulación lenta por la zona.