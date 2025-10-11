¡Domingo lluvioso! Así estará el clima este 12 de octubre

- En sectores del Occidente se esperan más lluvias. OTRAS NOTICIAS: Esto hallaron los socorristas en el derrumbe de carretera a El Salvador El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) informó sobre los pronósticos del clima para este domingo. Se prevé neblina al amanecer sobre la Franja Transversal del Norte y el cielo despejado con pocas nubes durante la mañana. En la tarde y noche, se espera un incremento gradual de nubosidad con lluvia acompañada de actividad eléctrica del sur al centro del país, explicaron los expertos. Los mayores acumulados de lluvias se podrían presentar en Quetzaltenango y San Marcos, según indicaron las autoridades. De igual manera, no se descartan algunas lluvias locales en las regiones del norte. En Quetzaltenango y San Marcos se podrían presentar mayores lluvias. (Foto: Insivumeh) Recomendaciones Las condiciones atmosféricas pronostican tormentas locales severas que pueden incluir vientos fuertes y caída de granizo. Por lo tanto, el Insivumeh pidió a la población tomar precauciones ante crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica o deslizamientos de tierra.