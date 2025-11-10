Localizan picop abandonado con 172 paquetes de cocaína en Escuintla Palín

-

Autoridades confirmaron la incautación de 172 paquetes de cocaína que se encontraban ocultos en una caleta dentro de un vehículo tipo picop estacionado en el parqueo de un reconocido centro comercial ubicado en el kilómetro 60 de la autopista Escuintla Palín.

Un vehículo tipo picop que se encontraba estacionado en el interior de un parqueo de un centro comercial ubicado en el kilómetro 60 de la autopista Escuintla Palín, contenía droga en su interior.

Según lo dieron a conocer las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), se recibió una denuncia vía telefónica, en donde manifestaron que se encontraría este vehículo en el interior de ese centro comercial y el cual podría contener algún ilícito.

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

Debido a ello, policía antinarcóticos se dirigieron hacia ese lugar, en donde se encontraba un picop de color negro el cual luego de ser inspeccionado junto con los fiscales del Ministerio Público (MP) con el apoyo de la unidad canina fue detectada una caleta en la palangana y en la cual se escondían 172 paquetes con cocaína, valorada en más de Q17 millones (Q17,671,581.00).

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

Este hallazgo fue la madrugada de este lunes 10 de noviembre, en donde la seguridad de ese centro comercial se percató de que ese vehículo continuaba estacionado en ese lugar y por ello alertaron a las autoridades.

(Foto: PNC)

Edwin Monroy, vocero de la PNC, comentó que esta sería la tercera incautación de varios paquetes de cocaína en los últimos días y que el pasado 4 de noviembre habrían sido incautados 292 paquetes en el interior de un contenedor esto en el Puerto Quetzal de este departamento.

Además en el mes de octubre, tiene un operativo realizado en un inmueble en la avenida Centroamérica de la zona 3 de esta localidad, decomisados 393 paquetes de cocaína valorados en 40 millones de quetzales.