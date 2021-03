La corona británica evalúa seriamente el castigo que les dará a Harry y Meghan por su entrevista con Oprah Winfrey, el cual podría consistir en quitarles sus títulos reales.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, grabaron juntos en febrero una entrevista con la famosa conductora televisiva estadounidense, Oprah Winfrey, la cual ha dado mucho de qué hablar, a tal punto que la Corona británica evalúa quitarles sus títulos de duque y duquesa de Sussex, en caso llegaran a revelar algo indebido.

La entrevista ha prometido ser muy reveladora y la pareja la grabó sin comentarlo con la reina Isabel II, lo cual la hace más comprometedora aún.

Pero, voces oficiales de la familia real señalaron que “nada está fuera de la mesa” y advirtieron que se le puede pedir a la pareja que devuelvan sus títulos reales, según lo informado por el medio británico The Times.

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.



It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 5, 2021

¿A qué le teme el palacio de Buckingham?

La familia real teme que Harry y Meghan, en su conversación con la estrella televisiva de los Estados Unidos, rompan el acuerdo que ambos hicieron con la Corona cuando se retiraron de sus funciones como miembros activos de la realeza para vivir como ciudadanos privados.

Fuentes británicas aseguran que la reina está muy molesta con la decisión que tomaron los duques de Sussex de hacer la entrevista en la televisión estadounidense.

Ella tendría la última palabra al momento de decidir si se les quitará sus títulos nobiliarios. Tanto Harry como Meghan ya fueron despojados de sus patrocinios y sus títulos militares cuando dejaron Reino Unido.