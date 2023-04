El inesperado cambio físico de Meghan Markle que sorprendió a todos

Tras varios meses alejada de los focos, Meghan Markle apareció, pero su nuevo look impresionó a muchos.

La Duquesa de Sussex volvió a ser tendencia por un cambio en su cabello y rostro.

La esposa del príncipe Harry no había aparecido públicamente desde el lanzamiento del libro de Harry. Ahora con toda la controversia por su ausencia en la coronación del Rey Carlos III, Markle se ha dejado ver en una presentación de Ted.

Con un cabello más claro tirando al rojo y muchísimo más liso, Meghan Markle presentó a su amigo Misan Harrisman para una charla en Ted.

Con el paso de los años, el cabello de la actriz ha sido muy criticado. La cabellera de Meghan es rizada y tiene frizz, así que suele alisarlo y por consecuencia usa muchos tratamientos para el cuidado del cabello.

Esta vez apareció con un alisado con queratina. En una entrevista a Beauty Banter, la actriz mencionó que la línea Oléo - Relax de Kérastase es su favorita. Dice que usa "religiosamente" los productos para eliminar el frizz, y que Kate Middleton, su cuñada, también los utiliza.

¿Se hizo algo en el rostro? Muchos pensaron que se habría sometido a un procedimiento estético. Pero es mucho más probable que sus facciones se vean de esta forma por la iluminación y ángulo de la cámara.

La joven presentó a su amigo, Misan Harrisan, un reconocido fotógrafo. "Nuestro próximo orador tiene un ojo inigualable para una buena fotografía", dijo la famosa antes de la presentación.

"He experimentado su talento de primera mano, ya que ha capturado muchos hitos significativos para mí y mi familia", dijo Markle.

Mírala aquí:

*Con información de Chic Magazine