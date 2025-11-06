El té que promete quitarte el malestar de garganta ocasionado por el frío

En la temporada de frío llegan las enfermedades respiratorias, siendo la gripe y el malestar de garganta los más comunes. Descubre cómo preparar un té curativo y efectivo.
La época de frío trae consigo muchas enfermedades respiratorias, por ello médicos hacen un llamado para abrigarse bien y proteger a los más pequeños de casa.
La gripe suele ser la primera en aparecer, y esta viene acompañada de síntomas como dolor de garganta, resfriado, tos y dolores musculares.
Mantenerse bien hidratado es fundamental para combatir estos malestares y qué mejor que un té caliente.
Hay muchas formas de preparar un té curativo, pero uno de los más efectivos es el té de jengibre y limón.
Esta infusión es ideal para la tos, pues está llena de propiedades antiinflamatorias e inmunoestimulantes.
Además, es un buen remedio para la irritación de garganta, algo que suele provocar el viento seco que ocasionan las bajas temperaturas.
Para mejorar su sabor, puedes agregarle un poco de miel natural.