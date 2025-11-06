¿El frío no te deja dormir? Esto le pasa a tu cuerpo cuando baja la temperatura

La temporada de frío puede alterar significativamente tus patrones de sueño, dificultando el descanso adecuado. Las bajas temperaturas son una causa oculta detrás del insomnio y los ciclos de sueño alterados.
Para muchos, el clima frío es lo mejor de esta época, sin embargo, la bajas temperaturas puede afectar significativamente tus patrones de sueño.
Aunque no lo creas, el frío interviene a la hora del descanso nocturno. Mientras que algunos duermen mejor, otros pueden experimentar insomnio o incluso ciclos de sueño alterados.
Estos son los efectos de una noche fría
- Las noches de invierno suelen ser más largas, lo que provoca mayor oscuridad. Esto estimula la producción de melatonina (hormona responsable de regular el sueño) en el cuerpo y altera tu reloj interno, provocando sensación de fatiga durante el día.
- Tiritar y temblar por el exceso de frío resulta incómodo y hace difícil que tu cuerpo logre un sueño profundo y reparador.
- El clima frío viene acompañado de aire seco, lo que causa resequedad en las fosas nasales, garganta y piel, dificultando la respiración nocturna. El aire seco también puede empeorar afecciones como los ronquidos o la apnea, alterando aún más el ciclo del sueño.
- Los alérgenos como los ácaros del polvo y el moho, pueden aumentar durante el invierno. Estos alérgenos irritan el sistema respiratorio, provocando una mala calidad del sueño debido a estornudos, congestión nasal o tos.
¿Por qué afecta tanto?
Según expertos en medicina y ciencia, nuestro cuerpo tiene un termostato interno que ayuda a regular la temperatura corporal. Al dormir, esta temperatura baja de forma natural, dando una clara señal de que es momento de descansar.
Pero, cuando hay mucho frío, se sobreestimula la capacidad del cuerpo para mantener el calor, lo que provoca un mal sueño.